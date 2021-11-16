Ежедневный гороскоп: вторник 16 ноября 2021

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 10:30 до 21:30 сегодня . После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разберитесь в вещах, связанных с наследством, завещаниями, имуществом, налогами, долгами или чем-то, что связано с богатством вашего партнера. Вы можете открыть секрет. Может быть, речь идет о совместном владении? Какова бы ни была ситуация, устраните эту проблему.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете откровенно поговорить с партнером или близким другом. Возможно, этот человек хочет в чем-то разобраться. Они хотят знать, что происходит и они хотят знать, где вы находитесь. По сути, они хотят правды.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Осмотрите свое рабочее место сегодня, чтобы увидеть, как вы можете его улучшить. Это применимо независимо от того, работаете ли вы дома или где-то еще. Это хороший день, чтобы убрать путаницу и решить проблемы, которые уже давно вас мучили.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители улучшают отношения со своими детьми или помогают решить проблему с одним из детей. Другие будут использовать сегодняшнюю энергию для решения художественных задач или устранения беспорядочных ситуаций, связанных с творческим проектом или чем-то связанным со спортом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ожидайте важного разговора с родителем сегодня или старшим членом семьи. Вы также можете разобраться в проблеме, связанной с ванными комнатами, прачечной или водопроводом или возможно, с переработкой или мусором? Это отличный день, чтобы починить сломанные вещи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы сегодня убедительны! Вам не составит труда убедить других согласиться с вашей точкой зрения, а это означает, что если вы работаете в сфере продаж, маркетинга или преподавания и актерского мастерства — вы будете сильны. Используйте свой талант убеждения на благо других.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете увидеть новые способы заработка или более высокооплачиваемую работу или возможности зарабатывать деньги на стороне. Вы также можете увидеть новые способы использования того, что у вас есть, потому что вы находитесь в находчивом расположении духа. Это также хороший день для уборки грязных участков.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Посмотрите реалистично в зеркало и спросите себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить образ, который вы предлагаете своему миру. Помните — у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Есть идеи? Стрижка волос? Смена гардероба? Туфли или сапоги? Думайте об этом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша способность исследовать и находить решения старых проблем или ответы на старые вопросы сегодня превосходна. Вы можете столкнуться с секретной или конфиденциальной информацией. Если так, будьте осторожны. Не используйте эту информацию для власти над кем-то другим. Будьте добрым.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам, возможно, придется противостоять силе группы или коллектива, что означает, что вы будете придерживаться линии партии или пересмотрите свои намерения в отношении того, как лучше всего работать с другими. Ваш лучший успех будет, если энергия каждого будет сосредоточена на общем благе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете столкнуться с могущественным начальником или кем-то во власти. Возможно, другие видят вас в этой роли? В любом случае, постарайтесь использовать сегодняшнюю энергию для улучшения вашего непосредственного окружения или общества вокруг вас. Сосредоточьтесь на том, что нужно другим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Любая учеба сегодня пойдет хорошо, потому что у вас проницательный ум и сильное любопытство, чтобы найти то, что вы ищете. Вы можете убедить других помочь вам. Некоторые из вас могут захотеть исследовать секреты политического процесса.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Малинин (1958), лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин (1961) и композитор Игорь Корнелюк (1962) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас две стороны. Вы сильны, независимы, умны и практичны. Однако вы также мягки, чувствительны, интуитивны и одухотворены. Вы чувственный, обаятельный человек. Это захватывающий год для вас, который подчеркивает вашу личную свободу. Сосредоточьтесь на своем личном росте. Ищите новые возможности. Будьте открыты для путешествий и новых направлений! Принимая перемены, оставайтесь сосредоточенными.