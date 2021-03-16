Ежедневный гороскоп. Вторник 16 марта 2021

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 7:00 нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете глубоко задуматься. Вы можете спросить, как вы живете своей жизнью? Может быть, вы чувствуете, что вам нужно разобраться в какой-то проблеме? Вы знаете, что происходит нечто большее, чем просто поверхностные вещи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете привлечь к себе влиятельного человека, у которого есть идеи о том, как улучшить группу или ваши отношения с другом. Вы можете увидеть способы улучшить свои будущие цели? В любом случае убедитесь, что эти улучшения приносят пользу не только вам, но и другим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете иметь дело с влиятельным начальником, родителем или авторитетным лицом. Если да, используйте свое влияние, чтобы добиться чего-то, что принесет пользу другим, а также вам самому. (Это единственный способ победить.) Ищите способы сделать что-то лучше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Изучите философские идеи, дисциплины или методологии, которые помогут вам улучшить себя. Вам может быть полезно послушать выступление TED или поговорить с кем-нибудь из движения за человеческий потенциал. Могут быть полезны йога, медитация и многие другие дисциплины.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы выиграете сегодня, если увидите, как использовать общие ресурсы или ресурсы других людей, чтобы принести пользу нуждающимся. Или, может быть, страна в беде? Или, возможно, нуждающаяся группа? Сегодня вы не можете работать для своей выгоды. Это должно включать благополучие других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с другими людьми будут сильными, разговариваете ли вы с друзьями, партнерами или супругами. Сопротивляйтесь желанию кого-то изменить или улучшить. Точно так же не позволяйте никому делать это с вами. Вместо этого ищите способы работать вместе, чтобы все были впереди.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ищите способы сделать что-то, что улучшит вашу работу или условия труда, связанные с вашей работой, или условия труда, связанные с работой других людей. Точно так же вы можете поправить свое здоровье или заняться домашним животным. Думайте масштабно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас есть возможность помочь детям или научить молодые умы, или сделать что-то для улучшения жизни молодых людей. И наоборот, некоторые из вас могут увидеть способы улучшить что-то, связанное со спортом, искусством или миром развлечений. Всем должен быть полезен!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день, чтобы навести порядок в доме, в котором возник беспорядок. Когда вы убираете свой дом, обратите особое внимание на места для вторичной переработки и вывоза мусора, а также на все, что связано со стиркой и сантехникой, включая ванные комнаты. Всем будет выгодно!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша способность убеждать и убеждать других людей сегодня просто великолепна! Вот почему это хороший день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством или писательством. Однако вот что интересно: все, что вы делаете сегодня, должно приносить пользу другим, а также вам самому. (Вот как вы выигрываете.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы находитесь в находчивом настроении, поэтому вы можете видеть новые приложения и способы использования того, что у вас уже есть. Может ли тот старый Volkswagen быть торшером? Точно так же вы можете увидеть новые потоки доходов или способы заработать деньги — возможно, новую работу или как зарабатывать деньги на стороне?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ищите способы улучшить свое непосредственное окружение сегодня, потому что вы можете это сделать. Внесите изменения в лучшую сторону. Используйте свою творческую силу на благо других, а также себя. (Это единственный способ победить.)

Если твой день рождения сегодня

Российский певец, диджей, телеведущий, бывший участник группы «Кар-мэн» Богдан Титомир (1967), российский блогер, музыкант, актер Давид Манукян – DAVA (1993) и актриса Изабель Юппер (1953) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы уравновешены, очаровательны и цените свое одиночество. Вы ищете скрытый смысл в вещах и людях. Служение другим будет для вас важной темой в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому позаботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.