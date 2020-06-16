Ежедневный гороскоп. Вторник 16 июня 2020

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

После 4:45 утра по сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Еще один день, когда вы должны действовать осторожно. В частности, неожиданности и импульсивные реакции могут быть связаны с денежными проблемами, денежным потоком, покупками, заработком или работой с вашим имуществом. Вы можете оказаться в противоречии с авторитетной фигурой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке, однако это противоречит строгому Сатурну, что означает, будет трудно иметь дело с правилами, инструкциями, боссами и авторитетными фигурами. Кроме того, по мере того, как проходит день, внутри вас будут расти чувства восстания. Совет: сохраняйте спокойствие, потому что это предрасположенный к несчастным случаям день!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Нечто происходящее за кулисами застигнет вас врасплох сегодня. Это может даже относиться к некоторым правилам или положениям, о которых вы не знали. («Никто не сказал мне?») К счастью, с Солнцем и прекрасной Венерой в вашем знаке вы можете улучшить трудные встречи.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Что-то необычное может привести к разногласиям с другом или кем-то старше или более опытным. Этот человек может атаковать вас или ваши идеи, когда вы меньше всего этого ожидаете. Или, может быть, они чувствуют, что вы устроили им засаду? Терпение – ваш лучший союзник – как обычно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Действуйте осторожно, когда имеете дело с родителями, начальниками, полицией и любым авторитетом сегодня, потому что вы можете столкнуться с неприятностями. Кроме того, они могут сказать или сделать то, что вы меньше всего ожидаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте трудностей, связанных с учителями, профессорами, юристами и судьями, потому что какой-то авторитет помешает вам сегодня. Аналогичным образом, планы поездок будут прерваны, изменены или отложены. События вне вашего контроля полностью изменят ваш день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обратите внимание на свой банковский счет и все, что связано с общим имуществом или богатством вашего партнера, потому что сегодня могут возникнуть проблемы. Вам может быть трудно иметь дело с кем-то у власти. Или неожиданные новости или события могут повлиять на ваши активы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сохраняйте спокойствие сегодня, чтобы вы могли избегать споров с партнерами и близкими друзьями, а также родителями и авторитетными фигурами дома. Люди сегодня укоренились в своих взглядах, и будут твердо придерживаться правил и норм. Однако что-то расстроит их позицию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Имейте в виду, что нужно быть терпеливым с коллегами и людьми на работе сегодня, потому что это очень легко потерять. Вас может раздражать начальник. Это также классический день поломки оборудования и технологий. Просто справляйтесь как можно лучше. (Пройдите этот день.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пожалуйста, обратите внимание, что это предрасположенный к несчастным случаям день для ваших детей. Родители должны быть терпеливыми с детьми сегодня, чтобы избежать приступов и распадов. Тем не менее, также трудно иметь дело с авторитетными фигурами или кем-то старше, связанным с заботой о ваших детях или возможно, социальным мероприятием?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Мелкая бытовая техника может сломаться или произойти небольшая поломка, потому что сегодня что-то изменит ваш домашний распорядок. С родителями и старшими членами семьи может быть трудно иметь дело. Дайте им широкий простор. Делайте все возможное, чтобы способствовать миру и оставаться спокойным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обращаем ваше внимание на то, что это предрасположенный к несчастным случаям день. Избегайте споров с пожилыми людьми или кем-либо у власти. Не будьте вялым. (Потому что у вас будет соблазн сделать это.) По сути, вы хотите, чтобы свобода делала свое дело сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Политик и директор Анатолий Чубайс разделяет ваш день рождения сегодня. Вы с энтузиазмом и любопытством относитесь ко многим вещам. Вы любите учиться, а также делиться тем, что вы знаете. Это ваше время сбора урожая, что означает: вы начинаете пожинать плоды тех усилий, которые вы предприняли в последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха! В результате вы можете пользоваться повышенным влиянием и лидерством во всех ваших отношениях.