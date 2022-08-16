Ежедневный гороскоп: вторник 16 августа 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 16:00 до 22:30. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

На работе сегодня вы можете открыть для себя новые решения и увидеть новые и лучшие способы ведения дел. Можно даже попытаться провести реформы. Тем не менее, могут иметь место перерывы, особенно которые требуют поездки или визита. Примечание. С питомцем может произойти что-то необычное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня может спонтанно произойти общественное мероприятие или развлечение. Вы могли бы получить интересное приглашение? У вас также могут быть новые оригинальные идеи, связанные с искусством или индустрией гостеприимства. Тем временем с вашими детьми может произойти что-то неожиданное. Будьте бдительны, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с детьми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы, наконец, можете заняться ремонтом дома. (Или вы можете увидеть в них необходимость.) Вероятно, будут иметь место спонтанные семейные обсуждения. Скорее всего, у члена семьи есть сюрприз. Будьте открыты для новых способов ведения дел. Запасите холодильник, потому что может зайти неожиданная компания.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня волнительно, потому что вы встретите новые лица и увидите новые места. Вы также полны новых, оригинальных, захватывающих идей, потому что ваш ум мечется от темы к теме. Возможна спонтанная короткая поездка. Вам понравится узнавать что-то новое.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя сегодня отличный день для зарабатывания денег и способов увеличить свой доход, тем не менее, берегите то, чем владеете и защищайте свое имущество от потери, кражи или повреждения. Между тем, держите ухо востро, потому что вы можете найти деньги! (Но вы также можете потерять деньги.) Упс!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с Ураном, что заставляет вас чувствовать себя живым и наэлектризованным! Доверьтесь своей интуиции. Новые встречи с другими интересны. Любое другое будет заинтриговывать вас, поэтому вы можете внезапно сделать то, чего меньше всего ожидали.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это беспокойный день для вас, потому что за кулисами могут происходить неожиданные вещи. Вам наскучила ваша обычная повседневная рутина. Поэтому ищите стимулирующих людей, которые могут предложить что-то необычное. Познакомьтесь с людьми, которые «другие».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете встретить новых людей сегодня и быть заинтригованы тем, что они могут предложить. (Ваше взаимодействие с ними также может помочь вам почувствовать себя моложе.) Кто-то моложе может преподнести вам сюрприз. Возможно, у них есть решения старой проблемы?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вполне вероятно, сегодня вас удивят родители, начальство и VIP-персоны. (Кстати, сюда входит и полиция. Если вам есть что скрывать — будьте осторожны.) Люди полны необычных и новых идей, поэтому стоит послушать кого-нибудь более опытного.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы на поездку сегодня внезапно изменятся. Возможность путешествовать может внезапно выпасть в вашей жизни. Также может произойти что-то необычное и отличное, связанное с медициной и законом. Вам понравится узнавать новые современные вещи, связанные с наукой, математикой и технологиями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Скрытые вопросы, особенно оккультные, сегодня заинтригуют вас. Вы также можете узнать новости о чьих-то доходах, их богатстве или их собственности. Будьте в курсе своих собственных банковских потребностей, потому что может произойти что-то необычное. Не позволяйте себе дремать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы встретите кого-то необычного, возможно, моложе. У этого человека есть чему вас научить. Они почти наверняка вас удивят или заинтригуют, потому что они разные. У них тоже может быть необычная для вас информация? Даже представители широкой публики удивят вас.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Мадонна (1958) и писатель Павел Санаев (1969) сегодня отмечают день рождения. Вы умны и интуитивны, поэтому никогда не прекращаете искать знания и открывать новые истины. Вы независимы, а временами непокорны. Вы цените личную свободу. Этот год более беззаботный, социальный и веселый! Расслабьтесь и ослабьте бдительность. Наслаждайтесь! Познакомьтесь со старыми друзьями.