Ежедневный гороскоп вторник 15 октября 2019

Лунная тревога

Сегодня хороший день. Луна движется из Овна в Тельца.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете столкнуться с трудностями с партнерами и близкими друзьями, потому что все, что вы хотите сделать, кажется, сталкивается с препятствиями. Старайтесь быть частью решения, а не проблемы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня на работе могут произойти поломки оборудования. На самом деле, вы можете столкнуться с препятствиями на пути к вашей повестке дня, потому что либо люди, обстоятельства или ситуации будут мешать вам.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Борьба за власть с вашими детьми может произойти сегодня. Точно так же вы можете столкнуться с подобной борьбой в романтических отношениях. Спортивные мероприятия также столкнутся с трудностями, авариями или препятствиями. Оставайтесь спокойными.

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, потому что борьба за власть вероятна. Могут также возникнуть проблемы с сантехникой или что-то связанное с утилизацией, мусором и ванными комнатами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Действуйте осторожно сегодня. Кроме того, не позволяйте кому-либо использовать вас. Люди сегодня в настроение поспорить- избегайте этих разговоров, потому что это вам не нужно. Расслабьтесь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете чувствовать одержимость покупкой чего-либо. Такая настойчивость может также привести к конфликтным ситуациям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете чувствовать сильное давление со стороны кого-то. Если вы видите области своей жизни, которые не работают хорошо — это может означать, что пришло время отпустить старые модели поведения, которые не работают.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете испытывать сильное чувство долга сегодня. Вы или действительно хотите что-то сделать, или вы действительно не хотите что-то делать. К счастью, Венера сейчас в вашем знаке, и это значительно улучшает ваше поведение с другими. Люди будут любить вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не пытайтесь заставить друга или члена группы договориться с вами сегодня. Отпустите ситуацию. Точно так же не думайте, что вы должны соглашаться с кем-то еще, если они оказывают на вас давление. Люди настойчивы сегодня, имейте это ввиду.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте конфронтации с авторитетными фигурами сегодня. Это не будет стоить того. Кто-то может попросить вас отчитаться за себя или свою работу. На самом деле, сегодня некоторые склонны злоупотреблять своей властью. Избегайте этого, если можете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте споров об геополитике или разных странах. Кроме того, избегайте споров о политике, религии и социальных проблемах, потому что люди сегодня самоуверенны и настойчивы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Последнее, что вам нужно сегодня — это спор о собственности, наследовании. Это очень плохой день для такого рода разговоров.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Николай Басков разделяет ваш день рождения сегодня. Вы добрый, умный и очень терпимый. Вы также любознательны и выразительны. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни.