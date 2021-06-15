Ежедневный гороскоп. Вторник 15 июня 2021

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 10:00 до 20:30 сегодня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это творческий, веселый день! Однако большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение (см. выше), поэтому ограничьте свои расходы едой и газом. Запишите свои оригинальные идеи. Наслаждайтесь общением, спортом и развлечениями с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, вы захотите сегодня уединиться дома и весело поговорить с родственником. Это может быть хорошей идеей. Однако обратите внимание на предупреждение о Луне (см. выше) и ни с чем не соглашайтесь. Не участвуйте ни в чем добровольно и не соглашайтесь ни на что важное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы в восторге от идей, а это значит, что вы можете с чем-то согласиться или принять важное решение. Нехорошо! Проверьте время оповещения о Луне выше. Не соглашайтесь сегодня ни на что важное. Не ходите по магазинам. (Кроме еды.) Однако сегодня творческий день!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня в течение большей части дня есть оповещение о Луне и оно происходит в одном из ваших денежных домов, что означает, что не тратьте деньги ни на что, кроме еды или бензина. Не принимайте важных решений, особенно финансовых. Просто смотрите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Большую часть этого дня Луна находится в вашем знаке, однако есть предупреждение о Луне. Это означает, что вы можете чувствовать себя распущенным и нерешительным. Однако вы также будете творческими, потому что ваш разум свободен мыслить нестандартно и придумывать оригинальные концепции и идеи. Умный вы!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас может появиться смутное ощущение, что что-то уходит от вас. Ничего не поделаешь, но все расплывчато. Это потому, что большую часть этого дня стоит Лунное оповещение (см. выше). Будьте умны и ограничьте траты едой и бензином сегодня. Предупрежден — значит вооружен.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас может быть конфиденциальный, задушевный разговор с кем-нибудь, возможно, с другом или членом группы. Это обсуждение может относиться к творческим, художественным вещам. Обсуждайте идеи и развивайте их, однако подождите до завтра, чтобы действовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сложный день, потому что у вас высокий уровень визуализации, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно. Тем не менее, поскольку большую часть этого дня приходится на Лунное предупреждение, вы можете чувствовать себя нерешительным или неуверенным в чем-то и это нормально. Не действуйте сегодня. Отложите покупки на завтра.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это творческий день, если вы работаете над бумагой или пишете что-нибудь, что требует воображения. Однако это плохой день для важных юридических решений или важных решений, связанных с медициной. Изучите идеи, но дожидайтесь завтрашнего дня, чтобы воплотить их в жизнь. То же самое для составления планов путешествия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня в одном из ваших денежных домов проходит Лунное оповещение, а это означает, что это особенно плохой день для принятия важных решений по кредитам, ипотеке, банковским вопросам, совместному имуществу, наследству или вопросам страхования. Не делайте этого. Подождите до завтра.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что вы должны быть более дружелюбными, имея дело с другими. Это не имеет большого значения, просто требуется вежливость, терпение и согласие. (По общему признанию, проще, чем кажется.) Ни в чем не участвуйте. Подождите до завтра.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы уделяете большое внимание дому, к тому же это время для вас творчески и весело. Наслаждайтесь общением и играми с детьми. Знайте, что ваша эффективность на работе сегодня пострадает из-за предупреждения о Луне, которое является нечетким.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анна Ковальчук (1977) и актер Андрей Леонов(1959) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Люди вас любят. И вы любите развлекаться. Вы быстрый, остроумный и заботливый человек. Лучше всего (в личном и профессиональном плане) вы работаете в партнерстве. В девятилетнем цикле для вас это восемь лет, и это прекрасное время достижений, славы и материальной выгоды. Это мощный год! Пришло ваше время сбора урожая.