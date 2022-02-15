Ежедневный гороскоп: вторник 15 февраля 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня нужно быть собой и чувствовать, кто вы есть на самом деле. Романтика будет иметь значение. Отношения с женщинами и детьми будут более значительными. На самом деле, сегодня вы будете чувствовать себя защищенным по отношению к детям. Ищите способы проявить свои творческие таланты! Наслаждайтесь общением с другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам будет приятно уединиться дома и расслабиться в знакомой обстановке, потому что вы получите удовольствие от возможности побыть наедине с собой. Сегодня вам может прийти в голову, насколько сильно ваша жизнь определяется вашими привычками.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваше общение с другими будет важно для вас сегодня. Вам не захочется тратить время на поверхностные, тривиальные темы. Разговаривая с другими, вы хотите перейти на правдивый, искренний, «внутренний» уровень общения. Родственница женского пола может сыграть роль в вашем мире сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы легко эмоционально отождествляете себя со своим имуществом. По какой-то причине у вас есть сильная привязанность к чему-то. Вот почему вы не хотите никому что-то одалживать сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас есть преимущество перед всеми другими знаками, потому что Луна находится в вашем знаке. По общему признанию, когда Луна находится в вашем знаке, вы также более эмоциональны. Тем не менее, ваша удача немного улучшилась! Почему бы не проверить это? Попросите вселенную об одолжении. Вещи, как правило, идут своим путем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас будет тепло в животе, если вы позволите себе спрятаться или насладиться уединением, особенно в приятной обстановке. Вы будете счастливы уйти от суеты вашего окружения, чтобы вы могли немного подумать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня для вас будет важен эмоциональный контакт с другом. Может быть, вам есть что сказать или они могут что-то сказать вам? Вы можете даже чувствовать себя защищенным и более благосклонным к кому-то, чем обычно. Возможно, вы так относитесь к группе?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вполне возможно, что какие-то самые интимные подробности вашей личной жизни по какой-то причине выставлены на всеобщее обозрение. Или может быть, вам трудно скрывать определенные факты о себе? У некоторых из вас может быть публичный спор с любимым человеком или супругом. Такой вот день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы хотите сделать все, что позволит вам оторваться от повседневной рутины. Вам нужны перемены! Вы хотите приключений! Очевидно, что путешествие было бы отличным выбором. Если нет, то благодаря учебе, фильму или своему воображению вы можете куда-нибудь отправиться в мысленном путешествии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваши эмоциональные переживания намного интенсивнее, чем обычно. (Вы также можете привлекать к себе интенсивных людей.) Это может быть связано с интенсивным обсуждением общей собственности, долгов или налогов. Вы также можете спорить о разных ценностях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваше внимание будет обращено на ваши самые личные отношения – супруги, партнеры и близкие друзья. Эти люди будут важнее для вас, чем обычно. С другой стороны, конфликты с ними также будут более эмоциональными! Остерегайтесь резких рефлексов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам, возможно, придется поставить свои собственные эмоциональные соображения на второе место перед потребностями кого-то другого. Это не значит, что вы мученик. О наоборот! Вы делаете все возможное, потому что видите, что нужно сделать, и это замечательно.

Если ваш день рождения сегодня

Карикатурист Мэтт Грёнинг (1954) и девочка, чьи огромные голубые (или зелёные?) глаза советские мальчишки помнят до сих пор, это исполнительница роли Алисы в фильме «Гостья из будущего» Наталья Гусева (1972) отмечают свой день рождения сегодня. Вы спокойны, прощаете и терпимы. Вы также умны и имеете уникальную точку зрения на вещи, которыми вам нравится делиться. Вы креативны и обладаете отличной деловой смекалкой. Этот год посвящен захватывающим переменам и открытию большей личной свободы. Будьте готовы к новым направлениям, новым возможностям и шансам для личностного роста.