Ежедневный гороскоп. Вторник 15 декабря 2020

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День действия! Вчера вы были полны идей и сильной энергии, однако из-за предупреждения о Луне было неподходящее время для каких-либо действий. Сегодня все по-другому! Может случиться сюрприз от начальника, родителей или учителя. Это также хороший день, чтобы строить долгосрочные планы на будущее.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неожиданные планы путешествия могут упасть вам сегодня на колени. Или, возможно, запланированные планы поездок внезапно изменены или отменены? К счастью, это хороший день, чтобы разобраться с возвратами денег, банковскими проблемами, а также состоянием и активами вашего партнера или других людей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Проверьте свои банковские счета и финансовые вопросы, потому что может произойти что-то непредвиденное. Когда дело доходит до денег и возможных потерь, «один стежок, сделанный вовремя, стоит девяти» — отличная пословица. Кто-то более опытный может дать вам отличный совет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Оставайтесь на ногах, потому что партнер или близкий друг сегодня может сделать что-то, что застает вас врасплох. Между тем, вы можете стабильно прогрессировать в работе, потому что другие будут вам помогать и поддерживать. Прислушайтесь к их советам. (Особенно от кого-то более опытного.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Перепроверьте детали, связанные с домашним животным сегодня, потому что что-то может быть не так или может случиться что-то неожиданное. (То же самое и для вашего собственного здоровья.) Между тем, это отличный день, чтобы научить молодые умы или строить долгосрочные планы на будущее!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны проявлять бдительность сегодня, потому что сегодня для ваших детей очень опасен. (Это слабое влияние, но оно есть.) Между тем, сегодня у вас может быть несколько оригинальных идей! Возможно, вам попадется неожиданное приглашение на веселое мероприятие. (Послушайте совет старшего члена семьи.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш домашний распорядок дня может измениться. Небольшой прибор может сломаться или кто-нибудь неожиданно постучит в вашу дверь. А может, это необычная новость? К счастью, у вас идеальное практическое мышление, чтобы справиться с чем угодно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Новые идеи, новые места и новые лица — вот несколько причин, по которым ваш распорядок дня изменится сегодня. Ожидайте несколько сюрпризов. На самом деле, обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастного случая. Делая покупки, вы купите практичные и долговечные вещи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы находитесь в здравом уме, поэтому готовы ставить долг и обязательства выше удовольствия и веселья. Помните о своих денежных потоках, деньгах и имуществе, потому что что-то неожиданное может создать проблему — потерю или повреждение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы полны энергии. На самом деле вы чувствуете себя спонтанным и импульсивным! (Будьте готовы прыгнуть в любом направлении.) У некоторых из вас может быть тайный роман с кем-то постарше или с кем-то из авторитетов. (В вашей жизни определенно происходит что-то немного скрытное и вероятно, связано с кем-то постарше.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обратитесь за советом к кому-нибудь постарше или более опытному сегодня, потому что он принесет вам пользу. Этот человек может быть другом или членом группы. Они могут даже направить вас в новом направлении, что заставит вас немного изменить свои будущие цели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день для серьезного разговора с начальником, родителями, учителем или кем-то, кто наделен властью, даже с полицией. Они будут видеть вас трудолюбивым, добросовестным и надежным. В свою очередь, вы будете уважать их авторитет. («Я хочу больше денег. Я того стою».)

Если ваш день рождения сегодня

Актер и режиссер Игорь Угольников (1962), певица Екатерина Шаврина (1942) и актер Левани Учанейшвили (1958) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы любопытны, скучаете и добродушны. Вы также умственно бдительны, остроумны и быстро действуете. Теперь вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.