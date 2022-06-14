Ежедневный гороскоп: вторник 14 июня 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Полная Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 10:45 до 18:30. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога. Пик сегодняшнего полнолуния в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что сегодняшняя энергия Полнолуния может создать для вас ситуацию, подверженную несчастным случаям, а это значит, что вы должны держать глаза открытыми. Будьте внимательны и осведомлены. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. На самом деле, это позитивный, энергичный день. Ищите способы делать добро.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Финансовые ситуации могут стать критическими сегодня из-за полнолуния. Надеюсь, это приведет к быстрому разрешению, которое окажется таким, как вы хотите, чтобы все получилось. Доверяйте своим идеям заработка. Венера в вашем знаке прокладывает путь к позитивному общению со всеми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня происходит единственное в году Полнолуние напротив вашего знака, что может создать некоторую напряженность в отношениях с самыми близкими вам людьми, особенно с партнерами и близкими друзьями. Тем не менее, ищите возможности принести пользу другим, работая с группами или возможно, с другом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня день полнолуния и это то, что вы почувствуете, потому что Луна — ваш правитель. Идите осторожно и принимайте все на своем пути. Отношения с окружающими, особенно с творческими, артистичными людьми, будут плодотворными. Возможно, вы найдете способ помочь нуждающемуся.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это популярное время для вас, однако сегодняшнее полнолуние может вызвать некоторую тревогу у романтического партнера или у ваших детей. Это не должно быть большой проблемой. Оставайтесь на земле, будьте благоразумны и будьте терпеливы с другими. Вам будет легко угодить родителям и начальству прямо сейчас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшнее полнолуние может заставить вас чувствовать себя разрывающимся между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей репутации среди сверстников. Используйте любое влияние, которое у вас есть, самостоятельно или с людьми, наделенными властью, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Действуйте осторожно сегодня, потому что энергия Полнолуния может отвлекать внимание, что может привести к несчастным случаям. Естественно, этого не должно быть, если вы осознанны и внимательны. Сделайте что-нибудь сегодня, чтобы обогатить свою жизнь и расширить свой кругозор.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Финансовые вопросы, особенно связанные с общей собственностью, банковским делом и долгами, могут быть решены очень скоро после сегодняшнего полнолуния. Ищите способы использовать свои ресурсы или ресурсы других людей, чтобы помочь нуждающимся. Это будет приятно для вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня происходит единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год. Это может активизировать ваши эмоции. Однако это также означает, что проблемы, накопившиеся в последнее время, могут быть решены или по крайней мере, уменьшены. Очень скоро вы почувствуете, что стали лучше справляться с вещами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возросший хаос и активность в тылу требуют вашего внимания. К счастью, вы готовы работать и решать проблемы. После того, как сегодняшнее Полнолуние закончится, жизнь для вас будет течь легче. Принимайте приглашения к общению. Романтика выглядит многообещающе!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы со своими детьми сегодня, а также будьте терпеливы с романтическими партнерами, потому что напряженность из-за сегодняшнего полнолуния может вызвать проблемы. Вместо этого сосредоточьтесь на развлечениях дома или ремонте дома, потому что это доставит вам удовольствие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Венера подсластит ваши слова и это хорошо, потому что сегодняшнее напряжение в полнолуние может вызвать внутреннюю тревогу. К счастью, это кратко. На самом деле, после сегодняшнего дня жизнь пойдет более гладко.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Сафонова (1956) и актер Федор Дунаевский (1969) сегодня отмечают с вами день рождения. Вам нравится быть активным. Вы особенно любите путешествовать. По сути, вам нравится активный образ жизни. Вы быстро говорите и очень убедительны, когда хотите. Это отличный год для вас! Возможно, вы получите повышение или награду. Ожидайте похвалы и восхищения от других.