Ежедневный гороскоп. Вторник 14 июля 2020

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

У вас не будет проблем с самоутверждением сегодня, потому что вы чувствуете себя дерзким и уверенным. Вы рады чему-то. Это определенно время семейных разговоров, а также ремонта дома — возможно, ваша гордость за то, что вы сделали?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке и вы в хорошем настроении! Прекрасно быть в отличном настроении, однако будьте осторожны с чрезмерностью. Не обещайте больше, чем можете сделать. Не соглашайтесь на что-то, что немного чрезмерно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это счастливый день! Одна из вещей, которая вас радует — это ваше финансовое положение. Будьте осторожны, потому что у вас может возникнуть соблазн потратить слишком много денег на что-то, потому что вы уверены, что можете. Примечание: жизнь — это быстро меняющийся ландшафт — будьте осторожны.

Рак (с 21 июня — 22 июля)

Сегодня вам понравится общаться с партнерами, близкими друзьями и представителями общественности, потому что вы в отличном настроении! Это один из тех минувших дней, когда все счастливы и рады видеть друг друга. Осторожно против элемента избытка.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы довольны собой, поэтому вы счастливы разговаривать с другими или напротив, вы также счастливы где-то спрятаться и наслаждаться своей приватностью. Это ваш вызов. По общему признанию и Марс, и Венера хотят, чтобы вы общались, а ваше Солнце хочет уединения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это популярный день! Наслаждайтесь общением с друзьями и группами. На самом деле, любая коллекция людей вызовет улыбку на вашем лице. Возможно, вы тусуетесь с молодыми людьми в это время. Вы также производите большое впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. Это выигрышный день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обнаружил ли я маленькое чванство в вашем шаге? Это возможно, потому что сегодня вы чувствуете себя уверенно, дружелюбно и счастливо, что живы! Вы готовы взять на себя руководящую роль в случае необходимости, будь то в семье или в вашем профессиональном мире. Не давайте обещаний, которые вы не можете сдержать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы путешествий, возможности публикации, СМИ, юриспруденция и медицина сегодня выглядят захватывающе! Небо это предел! Ваша уверенность может также побудить вас попытаться убедить других людей согласиться с вами в политической или национальной тематике. Даже не ходите туда. Держите ситуации легкими.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Если вы обсуждаете наследство, страховые споры или что-то еще, чтобы сделать совместную собственность сегодня, вы чувствуете себя тепло и щедро. Это хорошая вещь, но с другой стороны, вы не хотите отдавать ферму. Защитите свои собственные интересы тоже.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится общаться с самыми близкими вам людьми сегодня, потому что все настроены оптимистично и дружелюбны! Кто-то рад вас видеть и наоборот, вы счастливы их видеть. Вопросы, связанные с вашей работой, являются положительными. По общему признанию, хаос дома все еще правит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сильный счастливый день для вас, потому что вы чувствуете себя энергичным! Вот почему вы многого достигнете на работе или с любыми задачами, которые ставите перед собой сегодня. Предупреждение: легко переоценить свои способности сегодня или переоценить ситуацию. Помните об этой потенциальной ловушке.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сказочный день, чтобы пообщаться с другими. Наслаждайтесь вечеринками, каникулами, искусством, пикниками, барбекю и веселыми времяпрепровождениями с детьми! Спортивные мероприятия также будут привлекательны. Романтика перспективна. Да у вас все есть! (Как этому следовало быть.)

Если ваш день рождения сегодня

Певица Пелагея разделяет ваш день рождения сегодня. Вы независимы и реалистичны в жизни. В этом году вы узнаете что-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время обучения. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее я.