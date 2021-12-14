Ежедневный гороскоп: вторник 14 декабря 2021

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

После 3:30 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас на уме финансовые вопросы. Возможно, вы подумываете о крупной покупке. На более глубоком уровне вы также можете думать о своих сегодняшних ценностях. Что-то может побудить вас спросить себя: «Что действительно важно?»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Луна сегодня и завтра в вашем знаке. Это происходит в течение двух дней каждый месяц и когда это происходит, это усиливает ваши эмоции по поводу вещей и усиливает вашу реакцию на других. Однако это немного улучшает вашу удачу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хотя сегодня вы сосредоточены на партнерах и близких друзьях, особенно на тех, с кем в последнее время может быть трудно иметь дело, вы будете рады возможности спрятаться или поработать в одиночку или за кулисами. Вам нужна передышка. Будет хорошо, если взять перерыв.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня для вас будет значимым разговор по душам с подругой, возможно, с девушкой. На самом деле, это обсуждение может побудить вас изменить ваши будущие цели? Вы также можете переосмыслить свое отношение к клубу или группе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. Поскольку это происходит, вам полезно знать об этом на случай, если вам придется предпринять меры по устранению последствий. Сегодня вы почувствуете сочувствие к другим, особенно к коллегам. Если вы можете кому-то помочь, вы это сделаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваше чувство приключений усиливается, поэтому вы хотите путешествовать, знакомиться с новыми людьми и открывать для себя захватывающие вещи. Вы хотите узнать больше о своем мире! Если вы можете путешествовать во что бы то ни стало, сделайте это. Пройдите курс или изучите, чтобы расширить свои знания.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваши чувства сильны. По иронии судьбы, вы также можете привлечь к себе эмоционально сильных людей! Вы можете позавидовать тому, что принадлежит кому-то другому. Или у вас может быть желание иметь больший контроль над чем-то или конкретной ситуацией.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Раз в месяц в течение двух дней Луна находится напротив вашего знака. Сегодня это время настало. Это означает, что когда вы имеете дело с другими, вы должны сотрудничать, проявлять щедрость и уступчивость. Пусть кто-нибудь уйдет первым. Через две недели, когда Луна в вашем знаке — вы звезда!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вам придется сегодня работать от имени кого-то другого или сделать что-то, чтобы оказать кому-то услугу. Вы также можете уделять больше внимания своему здоровью, чем обычно. Между тем, некоторые из вас будут вовлечены в ситуацию, связанную с вашим питомцем. И так далее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это благоприятный день для вас, потому что Луна в Тельце поддерживает ваше Солнце в Козероге. Мало того, что в вашей карте Луна вызовет побуждение, которое заставит вас почувствовать себя более игривым, более общительным и более склонным к занятиям спортом, веселым прогулкам и приятным занятиям с детьми. Ура!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы можете это сделать, вы предпочтете сегодня сидеть в коконе дома среди знакомой обстановки. Это потому, что вы хотите искать утешения и убежища и избегать требований внешнего мира. Некоторые из вас могут быть связаны с родителями сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам нужно с кем-нибудь поговорить, потому что вам есть что сказать. Вас не устроит поверхностная болтовня. Вы хотите получить что-то от себя и вы хотите, чтобы кто-то вас слушал.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Дарья Сагалова (1985) и актриса Наташа МакЭлхоун (1969) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы чуткий, разносторонний и амбициозный человек. Ваш справедливый, беспристрастный и внимательный. Вы ищущий, который хочет узнать больше о многих вещах. Этот год — время работы и построения как физического, так и внешнего образа, а также внутренней структуры вашей жизни. Это подготовит вас к переменам в следующем году.