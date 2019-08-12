Ежедневный гороскоп, вторник 13 августа 2019

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений после 15:00 часов. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Эта неделя начинается с серьезных обертонов, потому что Луна находится в Козероге и в верхней части вашей карты, выровнена с Сатурном и Плутоном. (У него также есть короткий танец с Нептуном.) Ваши личные дела сегодня могут быть немного публичными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если вы можете сделать что-то другое сегодня, что-то необычное, это порадует вас, потому что у вас есть желание приключений и стимуляции. Очевидно, что путешествие понравится. Если вы не можете путешествовать, то исследуйте собственный двор. Узнайте что-то новое.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Некоторые из вас имеют дело с финансовыми вопросами, связанными с правительством или страховыми компаниями. Другие догоняют наследство и имущество. Получите ваши факты, потому что не всегда есть желание делать это.

Рак (21 июня-22 июля)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями будут практичными сегодня. Кто-то хочет докопаться до сути вещей, чтобы понять, что происходит. Или, может быть, они хотят понять, что уже произошло? Почему бы не дать им понять незаметно?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы готовы работать сегодня. Вероятно, у вас есть список дел, который вы намерены вычеркнуть по одному пункту в течение недели. Это помогает составить список, чтобы оставаться сосредоточенным. Даже если вы ничего не делаете – по крайней мере, вы составили список.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Несмотря на то, что по сей день существует серьезный обертон, у вас действительно игривое настроение. Вы хотите сделать что-то, чтобы вы получили удовольствие сегодня – немного веселья и удовольствия. Игровые занятия с детьми порадуют вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В последнее время вы были популярны и много болтали. Вот почему сегодня идеальный день для вас, чтобы отдышаться и оставаться в тени. Отдохните дома и расслабьтесь в знакомой обстановке, чтобы у вас была возможность пополнить себя для остальной части недели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы полны решимости сегодня, и вы также полны энергии, поэтому вы будете напрямую и активно общаться с тем, с кем встречаетесь. Это также хороший день, чтобы продавать, покупать, учить, действовать, писать или учиться. Вам понравится короткая поездка, особенно если вы позаботитесь о некоторых делах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете серьезно относиться к денежным вопросам сегодня, потому что, конечно, деньги имеют значение. Вы можете подвести итоги своих активов – что вы должны и что у вас есть. Это мудро, потому что, когда дело доходит до денег, всегда полезно точно знать, где вы стоите. Информация это сила.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, это также делает вас немного более удачливым, чем все остальные знаки, и это дает вам небольшое преимущество. Общаясь с другими, вы будете прямолинейны, может быть, даже настойчивы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Начните эту неделю на низкой скорости. В идеале вы можете работать в одиночку или за кулисами и вести себя сдержанно, пока не увидите, в какую сторону дует ветер. Возможно, вам также придется сейчас подчиниться другим, потому что три планеты находятся напротив вашего знака.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Общение с другом по душам может быть значимым сегодня. Вполне вероятно, вы будете думать о будущих целях сегодня или, по крайней мере, о целях на предстоящую неделю. Вы можете найти способы внести улучшения в вашу окружающую среду, ваше здоровье или вашу работу. Это бонус!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Станислав Пьеха и актер Владимир Вдовиченков разделяют ваш день рождения сегодня. Вы практичны, реалистичны и жаждете знаний. Вы умны, оптимистичны и обладаете отличным чувством юмора. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.