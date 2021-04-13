Ежедневный гороскоп. Вторник 13 апреля 2021

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вашим усилиям по решению финансовых вопросов сегодня может бросить вызов кто-то из авторитетов. (Вероятно, вы не ожидали этого, что означает, что вы шокированы или удивлены.) К счастью, у вас сегодня много энергии, а это значит, что вы можете справиться со всем, что у вас на тарелке.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке, выровненная с непредсказуемым Ураном и не в ладах с суровым Сатурном. Это делает вас беспокойным и импульсивным. Будьте осторожны, потому что, если вы уйдете наполовину взволнованным, начальник или кто-то из авторитетов могут быть недовольны. Это означает, что вы должны следить за собой и быть в курсе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете почувствовать беспокойство. Это может быть потому, что вы связаны с молодыми людьми? Держитесь подальше от противоречий правилам, постановлениям и законам сегодня, потому что вас могут поймать. Не будьте импульсивным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Друг или член группы могут удивить вас сегодня, указав на некоторые ограничения или ограничения в отношении финансирования или того, как делиться имуществом. Они могут озвучивать систему ценностей, отличную от той, в которую вы верите. (Отнеситесь к этому дипломатично, потому что за вами наблюдает кто-то важный.)

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас сегодня твердое мнение, которое может доставить вам неприятности. Начальник, родитель или кто-то, обладающий властью, может сделать или сказать что-то, что вас удивит или что приведет к разногласиям с другом или партнером. Это немного сложно, поэтому, пожалуйста, сосчитайте до трех, прежде чем говорить или действовать. Будьте осторожны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то, связанное с планами поездок, юридическими вопросами, расписанием школ или средствами массовой информации, сегодня вас удивит или застает врасплох. Будьте внимательны, чтобы знать, что происходит и быть достаточно хорошо подготовленными, чтобы справиться с неожиданностями. При необходимости сделайте уроки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Подружитесь со своим банковским счетом и оставайтесь на связи по вопросам, связанным с общим имуществом или страхованием, потому что может случиться что-то неожиданное. Когда дело доходит до денег и финансов, мы не любим сюрпризов, не так ли? Оставайтесь на вершине своей игры.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Кто-то из ваших близких может удивить вас сегодня, сказав или сделав то, чего вы меньше всего ожидаете. Они могут захотеть изменить правила работы. Или может быть они реагируют на то, что вы энергичны и много работаете?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это любопытный день, потому что ваш рабочий распорядок может быть прерван возможно из-за чего-то? Или может быть, технологии создадут глюк? Из-за того, что вы находитесь в игривом настроении, люди, обладающие властью, могут подумать, что вы не относитесь ко всему серьезно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны знать, что они должны проявлять бдительность, потому что это день, когда их дети опасаются несчастных случаев. Между тем ждите приглашения-сюрприза, а может быть социальные планы будут отменены? Кто-то может сегодня удержать деньги или слишком сильно сжать кошелек.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш домашний распорядок почти наверняка будет прерван сегодня. Может быть сложно иметь дело с родителем или старшим членом семьи. Тем не менее, вы сильны духом и стремитесь общаться с другими и вы примете все, что случится, на вашем пути.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вашей вывески умеренно опасен. Некоторые из вас тоже чем-то обеспокоены, что может быть затруднительно. К счастью, ваши финансы сегодня в хорошем состоянии.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сергей Шнуров (1973) основатель группы «Ленинград», певец Михаил Шуфутинский (1948) и политик Ирина Хакамада (1955) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы мудры и осведомлены. Вы также можете быть быстрым и импульсивным. Вам нравится быть хорошо организованным, потому что вы много чего ожидаете от себя и других. В наступающем году ваши амбиции будут расти, потому что вы намерены построить что-то конкретное в буквальном смысле слова или создать больше структуры в своем мире.