Ежедневный гороскоп: вторник 12 октября 2021

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ожидайте несколько сюрпризов, когда имеете дело с авторитетными фигурами сегодня — такими людьми, как родители, боссы, высокопоставленные лица или полиция. В этом случае будьте осторожны с ответом. Не поддавайтесь желанию просто дать ответный рефлекс. Никогда не недооценивайте силу вежливости.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок изменятся сегодня. Они могут быть отложены, отменены или возможно, вам придется путешествовать, когда вы этого не ожидали. Вы могли слышать о неожиданных новостях издалека? Расписание школ, особенно связанных с высшим образованием, также может измениться. Постарайтесь получить актуальную информацию.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Перепроверьте детали, касающиеся банковского дела, налогов, долга, финансов с правительством, страхования и всего, что связано с завещаниями, имуществом и наследством, потому что что-то необычное может повлиять на эти области. Это может быть ошибка, которая может стоить вам денег? Будьте в курсе этих вопросов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Партнер или близкий друг могут сегодня бросить вам мяч. Вы удивлены! Будьте умны и дайте себе минуту, чтобы обдумать все, что происходит, чтобы вы знали, а не просто «реагировали» на то, что они делают или говорят. Могут потребовать изменения в отношениях? Больше свободы?

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш рабочий распорядок сегодня будет прерван из-за чего-то неожиданного. Это может быть связано с чем-то связанным с коллегой? Возможно возникнут технологические проблемы. Возможна нехватка персонала, поздние поставки или проблемы с электричеством.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители-Девы должны проявлять особую бдительность сегодня, потому что это день, в котором их дети могут легко попасть в аварию. Между тем, все Девы обнаружат, что их социальные планы могут внезапно измениться. Вы можете получить приглашение-сюрприз? Или, возможно, что-то уже запланированное может быть отменено.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Небольшие приборы могут выйти из строя или могут произойти незначительные поломки. Компания-сюрприз может зайти. Готовьтесь ко всему и запасайте холодильник. Подготовьтесь, потому что не знаете, что может случиться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день для вас умеренно опасен, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Притормозите и расслабьтесь. Знайте. С другой стороны, новые лица, новые места, новые идеи сделают этот день стимулирующим и интересным! Будьте гибкими, чтобы справиться со всем, что встречается на вашем пути.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то неожиданное может повлиять на ваши финансы сегодня. Например, вы можете найти деньги или можете потерять деньги. Точно так же что-то, что принадлежит вам, может быть украдено, потеряно или повреждено, а это значит, что вам следует более бдительно заботиться о своих вещах. Глаза нужны острые!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном. Это заставит вас жаждать эмоционального возбуждения и вырваться из рутины повседневной жизни. Вы будете импульсивны и склонны действовать необдуманно. Дважды подумайте, прежде чем принимать поспешные решения. (Для своего блага.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня что-то необычное может произойти на заднем плане или скрыто. Например, каким-то странным образом к вам могут прийти секреты или вам что-то может быть раскрыто? Если да, будьте осторожны и любезны. Не поддавайтесь сплетням, если это кого-то обидит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы сегодня имеете дело с друзьями или группами, вы можете выступать за какие-то изменения или новую политику, особенно если вы думаете, что ваши идеи предложат более эффективные способы ведения дел. Вы можете увидеть новые способы работы со сбором средств или обращения с общей собственностью и ресурсами.

Если ваш день рождения сегодня

Журналист Михаил Леонтьев (1958), политик Алексей Кудрин (1960) и певица Жасмин (1977) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы оптимистичны и уверены в себе. Вы обладаете обаянием, интеллектом и остроумием, а также отличным коммуникатором. Для вас это последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пора подвести итоги некоторых вещей, которые занимали вас годами. Будьте готовы отпустить, чтобы в следующем году создать пространство, чтобы начать что-то новое и свежее.