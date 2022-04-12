Ежедневный гороскоп: вторник 12 апреля

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 6:00 до 10:30. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас сегодня доброе сердце. Больше, чем когда-либо, вы находитесь в контакте со своим скрытым «я», своим чувством духовности и своей внутренней душой. Из-за этого вы готовы помочь нуждающемуся, даже если это потребует жертв и усилий с вашей стороны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день для работы с благотворительной организацией, уполномоченной помогать нуждающимся. Вы не только вдохновитесь работать с группами, вы также будете вдохновлены помочь другу. Это хороший день, чтобы ставить личные цели на будущее.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете публично заявить о чем-то и тогда другие будут восхищаться вашим состраданием и заботливым отношением. Возможно, вы встретите авторитетного человека, который будет вам полезен.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы очарованы идеями, особенно философскими, метафизическими или связанными с системами жизненных убеждений. Вы стремитесь узнать больше, потому что хотите улучшить себя, а также свою способность приносить пользу другим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы щедрый знак, а сегодня кто-то или что-то побудит вас проявить щедрость или помочь нуждающемуся человеку. Вы также можете сделать это, собирая средства или поощряя других следовать вашему примеру. (Даже небольшая помощь может быть очень значимой для кого-то другого.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Чудесное соединение Юпитера и Нептуна сегодня происходит напротив вашего знака. Это конкретное астрологическое событие не происходило уже 166 лет. Одна из вещей, которую он сделает, — это заставит вас ценить своих партнеров и близких друзей. Вы могли бы даже поставить кого-то на пьедестал?

Весы (23 сентября — 22 октября)

некоторые из вас могли бы испытать чудесные возможности трудоустройства в это время. Другие испытают замечательное повышение вашего здоровья. Между тем, многие из вас захотят помочь коллеге или поработать над проектами, которые приносят пользу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Художественное вдохновение придет к вам сегодня легко, поэтому это отличный день для художников или всех, кто работает над творческим проектом. Отдых будет вдохновляющим. Отношения с детьми будут особенными и драгоценными. Вы даже можете быть в восторге от спорта, но по-особому.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то подарит вам ощущение тепла в животе, связанное сегодня с домом или семьей. На самом деле, некоторым членам вашей семьи будет приятно быть щедрыми друг к другу. Вы также почувствуете вдохновение, чтобы помочь члену семьи. Это влияние может побудить вас сделать ремонт дома.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваш разум полон дневных мечтаний и фантазий. Кроме того, ваша способность визуализировать и воображать вещи впечатляет. Вот почему это прекрасный день для тех, кто пишет художественную литературу, стихи или рисует. Между тем разговоры с другими будут теплыми и сочувствующими. Вы хотите помочь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете привлечь к себе богатство. Вы также можете найти способы увеличить свой доход, изучая вопросы, связанные с газом, нефтью, косметикой, алкоголем, наркотиками, фармацевтикой и работая с иностранными интересами. Многие из вас сегодня будут милосердны и щедры.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в вашем знаке происходит необычный состав планет. (Последний раз это произошло 17 марта 1856 года.) Сегодня вы будете вдохновлены чем-то или кем-то. Вас могут привлекать мистические верования и религиозные идеи. Красота и искусство будут двигать вас.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Гайдулян (1984) и актриса Елена Корикова (1972) сегодня отмечают день рождения. У вас игривая, остроумная и яркая личность. Лично вы полны решимости и благодаря этому вы можете преодолевать препятствия и проблемы. Вы возлагаете большие надежды на себя и других. Простота станет темой вашей жизни в этом году. Сейчас самое время заложить прочный фундамент, чтобы обеспечить свое будущее.