Ежедневный гороскоп: вторник 11 января 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Даже если дело дорого вашему сердцу, сегодня не тот день, чтобы продвигать свои планы. Натяните поводья и успокойтесь. Не придавайте большого значения чему-либо, потому что у вас нет энергии, чтобы довести дело до конца.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Споры о наследстве, совместном имуществе, вопросах страхования и обо всем, что вы делите с кем-то, могут возникнуть сейчас. Однако сегодня плохой день, чтобы отстаивать свою позицию, потому что у вас нет энергии для защиты своих интересов. Расслабляйтесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня могут возникнуть трудности с партнерами и близкими друзьями. Кто-то может рваться в бой? На самом деле, все это кажется слишком хлопотным для вас. Кому это нужно? Не вам. Слушайте этот тихий голос в затылке и продолжайте идти.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте сегодня споров, связанных с работой. А может быть, эти споры касаются вашего питомца или чего-то, что связано с вашим здоровьем? В любом случае, у вас есть сомнения, поэтому вы не решаетесь придать чему-то большое значение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте снисходительны, когда имеете дело со своими детьми сегодня, потому что будет мудро дать им поблажку — только сегодня. Точно так же трудности с романтическими партнерами могут привести к путанице. Вы можете закончить тем, что ссоритесь из-за чего-то совершенно бессмысленного.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Бытовые споры сегодня не стоят хлопот. Кто-то может подначить вас или попытаться задеть вас, но стоит ли из-за этого ссориться? Сегодня многие люди нерешительны. Как и вы. Это нормально. Вы не можете быть героем боевиков каждый день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дайте себе слабину, если у вас нет энергии для выполнения вашего списка дел и встреч. Вы можете начать с амбиций и больших ожиданий, но вскоре вы выдохнетесь. Разрешите себе это сделать. Найдите время для хорошего поведения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день, чтобы спорить с кем-то о деньгах, имуществе или о чем-либо, что у вас есть. Это правда, что вас может что-то раздражать, но по-настоящему расстроиться из-за этого сложно. Это потому, что большинство людей сегодня относятся к вещам нерешительно. Ничего страшного.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете в чем-то сомневаться или разочаровываться. Вы можете чувствовать себя неадекватно или задаваться вопросом, справитесь ли вы с этой задачей? Проблема в том, что это всего лишь один из тех дней, когда трудно включить двигатель и тронуться с места. Не беспокойтесь об этом. Отдохните сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете неприятно столкнуться с последствиями прошлых действий, которые, как вы надеялись, просто исчезнут и растворятся в закате. Но они этого не сделали. Мы все время от времени задаемся вопросом, что мы делаем. Не принимайте это близко к сердцу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы не будете счастливы, если сегодня вступите в драку или спор с другом или членом группы. Гораздо лучше отойти в сторону, поберечь свою энергию и встретиться с этим человеком в другой раз, когда у вас действительно будет для этого достаточно энергии. Сегодня не тот день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Даже если вы сегодня недовольны родителями, начальством или полицией, это не тот день, чтобы отстаивать свою позицию. Вы не будете хорошо защищаться. Дождитесь другого момента, когда вы почувствуете себя кристально чистыми, мотивированными и готовыми к этому.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Андрей Малахов (1972) и актер Константин Хабенский (1972) отмечают свой день рождения сегодня. Вы заботливый, заслуживающий доверия человек, который поможет другим, когда это возможно. Вы умны и часто имеете твердое мнение о вещах. Как только вы примете решение — все. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что вы отпустите то, что больше не имеет значения в вашей жизни.