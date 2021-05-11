Ежедневный гороскоп: Вторник 11 мая 2021 года

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Новолуние точно в Тельце в 12:00 сегодня.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы нетерпеливы по поводу ограничений, правил и постановлений, особенно если они относятся к дому и семье. Вы — свободолюбивый знак и вам нужно пространство, чтобы двигаться! Определите свои границы, но будьте вежливы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы жаждете чего-то свежего и нового. Вы хотите познакомиться с новыми людьми, увидеть новые места, услышать новые идеи — все, что угодно. Спонтанная короткая поездка или возможность познакомиться с новыми людьми восполнят счет. Будьте открыты ко всему, что встречается на вашем пути.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы стремитесь заработать деньги прямо сейчас, поэтому вы роняете свои булочки, чтобы это произошло. Однако сегодня вам может прийти в голову дикая и безумная идея, которая неуместна. И наоборот, некоторые из вас могут импульсивно потратить деньги — дорогие вещи — в мгновение ока. (Сохраняйте квитанции.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Огненный Марс находится в вашем знаке до 11 июня. (Примечание: Марс находится в вашем знаке только раз в два года в течение примерно шести недель.) Это похоже на большую дозу витамина B! Ах, да. Сегодня этот заряд энергии делает вас импульсивным, энергичным и готовым ко всему!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете некоторое беспокойство, что неплохо. Подружитесь с этим чувством. Происходит то, что вы обдумываете новые изменения, новые идеи, новые способы ведения дел, но просто не знаете, с чего начать. Просто подумайте о некоторых идеях и скажите себе: «Это входит в список».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, вы соревнуетесь с другом или группой. Фактически, что-то неожиданное будет мешать. Будьте открыты ко всему, что происходит. Будьте гибкими, потому что вы не знаете, в каком направлении прыгать. (Эй, вы знаете, если вы продвигаетесь вперед — вам придется столкнуться с новыми идеями.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сейчас вы амбициозны, поэтому стремитесь расширить свою империю. Ваш охват может стать огромным! (Кто знает?) Важно знать, что сегодня ваши отношения с боссами, родителями и VIP-персонами непредсказуемы и даже удивительны. (Примечание: сюда входит и полиция.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Неожиданные возможности для путешествий могут выпасть вам сегодня на колени. По общему признанию, запланированные планы могут быть отложены или отменены. Суть в том, что вы импульсивны и стремитесь узнавать новое, исследовать новые места, знакомиться с новыми людьми. Расслабьтесь: это произойдет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осмотрительны и осторожны во всех своих финансовых отношениях с другими людьми, особенно с партнерами. Что-то неожиданное может повлиять на вашу договоренность с кем-то. (Это включает в себя ваш банк.) Будьте открыты, чтобы защитить свои интересы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В ваших отношениях с самыми близкими людьми сегодня (близкими друзьями, партнерами и супругами) играет роль шаблон. Кто-то другой может сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. Они могут потребовать большей свободы в отношениях. Может быть что угодно. Будьте начеку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш рабочий распорядок сегодня будет прерван, почти наверняка. Уловка заключается в том, чтобы дать себе достаточно времени, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью. Это не важно. Нет ничего, с чем вы не справитесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть бдительны сегодня, потому что сегодня день для ваших детей очень опасен. Независимо от их возраста, всегда знайте, где они находятся. Между тем, общественные мероприятия могут измениться в последнюю минуту. Вы можете получить забавное приглашение совершенно неожиданно.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор и поэт-песенник Константин Меладзе (1963), супермодель и актриса Летиция Каста (1978) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы талантливы, трудолюбивы и очень независимы. У вас высокие стандарты и вы знаете, чего хотите. Иногда вы перфекционист. Ваш предстоящий год будет более динамичным и быстрым во всех отношениях. Вам будет любопытно больше вещей и вы будете больше воодушевлены жизнью. Вам будет доступен большой выбор!