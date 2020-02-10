Ежедневный гороскоп. Вторник 11 февраля 2020

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Путешествие на работу пользуется популярностью сегодня. Это также хороший день для встреч и групповых усилий на работе (или для любой задачи, которую вы ставите перед собой сегодня). Все, что вы делаете сегодня, очень вероятно, принесет вам большую пользу, поэтому знайте об этом. Свет! Камера! Действие!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день, чтобы уйти в отпуск или насладиться веселыми мероприятиями. Спортивные мероприятия и веселое времяпрепровождение с детьми будут оптимистичными и полезными. Занятия и групповые занятия, связанные с искусством или миром развлечений, также будут положительным опытом роста.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день для покупки предметов для вашего дома. Это также отличный день, чтобы пригласить семью или насладиться собранием у себя дома для удовольствия, работы или по другим социальным причинам. Дискуссии о совместной собственности и наследствах пройдут хорошо. (Кто-то может быть щедрым к вам.)

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день для общения с другими, потому что у вас есть острая необходимость просветить кого-то о чем-то. У вас есть определенные взгляды и вы хотите быть услышанным! Вам также понравится узнавать что-то новое. Используйте любой шанс совершить короткую поездку, потому что это будет поучительно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день для вас. Ищите способы повысить свой доход или увеличить свою прибыль. Если вы делаете покупки, вы будете довольны своими покупками. Вы можете найти способы получить выгоду, имея дело с зарубежными странами или другими культурами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером. Это фантастика! Это дает вам приятное чувство благополучия и делает вас теплыми и дружелюбными ко всем вокруг. Естественно, люди будут реагировать и согреваться, когда они разговаривают с вами! Это выигрышный день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, поэтому у вас тепло в животе, когда вы общаетесь с другими. Вы можете работать и работать продуктивно. Вы также можете убежать, спрятаться где-нибудь и насладиться одиночеством. Это ваш вызов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отличный день, чтобы пообщаться! Наслаждайтесь общением с друзьями, особенно с девушками. Вам также понравится общаться с группами, клубами и ассоциациями. Это отличный день, чтобы подумать о своих будущих целях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы производите большое впечатление на других, потому что вы выглядите бодрым, позитивным, успешным и богатым. (Даже если это не так.) Поскольку внешность – это все, сделайте эту работу для вас. Исследования показали, что это действительно работает.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хватайте каждую возможность путешествовать или делайте то, что расширяет ваш разум и жизненный опыт. Если вы не можете путешествовать, пройдите курс обучения. Книга или фильм также могут научить вас чему-то увлекательному и интересному. Поговорите с людьми из других культур.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для дискуссий о наследстве, совместном имущественном и страховом спорах. Что бы ни случилось, вы выйдете пахнущим розой. Это потому, что стол наклонен в вашу сторону, и это хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией партнеров и близких друзей. Вам также понравится встречаться с представителями общественности, потому что вы чувствуете себя дружелюбным и открытым для обмена идеями. Люди сегодня интересуются большими идеями, такими как смысл жизни.

Если ваш день рождения сегодня

Актер и ведущий Тимур Батрутдинов резидент «Камеди клаб», актриса Дженнифер Энистон и актер Дэмиэн Льюис разделяют ваш день рождения сегодня. Вы – идеалистический гуманист, который проявляет большой интерес к окружающему вас миру. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть? Исследуйте что-то новое.