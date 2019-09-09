Ежедневный гороскоп. Вторник, 10 сентября 2019

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений с 1:00 до 15:00. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вторник начинается с предупреждения о луне, а это означает, что задержки и нехватка могут разочаровать это утро. Выделите дополнительное время, чтобы выйти из дома или вывести детей на дорогу. Сделайте себе эту услугу. Тем не менее, это приятный, спокойный день! (Без покупок.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это приятный вторник. Наслаждайтесь игровыми мероприятиями с детьми и любой возможностью выразить свои творческие таланты. Это отличный день для отпуска или для игры в азарт. Веселый завтрак или длинный обед будет приятным. Пожалуйста, обратите внимание на время оповещения о Луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасное утро, чтобы насладиться кофе. Однако, если вы торопитесь, выделите себе дополнительное время из-за задержек и нехватки. Это потому, что большая часть этого дня – оповещение о Луне. Тем не менее, это мягкий день.

Рак (21 июня-22 июля)

Скопление планет поощряет вас общаться с другими. Вы хотите говорить, общаться, совершать короткие поездки и исследовать окружающую среду. Общение с братьями и сестрами, родственниками и соседями будет приятным и оптимистичным. Однако, дождитесь окончания оповещения о Луне, чтобы делать покупки или принимать важные решения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, потому что в вашем Денежном Доме есть четыре планеты, призывающие вас задуматься о финансовых вопросах и на что потратить деньги! Нехорошо. Ограничьте ваши покупки едой, газом и развлечениями до 15:00. Будьте умным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Стая планет продолжает оставаться в вашем знаке, который расширяет возможности! Вы энергичны, обаятельны, дипломатичны и активны! Да – вы победитель! Тем не менее, будьте в курсе сегодняшнего предупреждения о Луне и ограничивайтесь расходами на еду, газ и развлечения до 15:00. Все просто.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это скромный день для вас. На самом деле, это идеальный день, чтобы поспать и поиграть. Будьте осведомлены о лунном предупреждении сегодня, которое ограничивает расходы и важные решения до 15:00. Просто отдых и развлечения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для общения с другими людьми, особенно в непринужденной манере. Держите вещи легкими, потому что большую часть этого дня – Лунная тревога. Ограничьтесь расходами на еду, газ и развлечения. Наслаждайтесь обществом других и отдыхайте в группах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Из-за ограничений сегодня «Лунной тревоги», ни за что не работайте добровольно. Отложите важные обсуждения с боссами, родителями, учителями и полицией. Ваш день официально «не начинается» до 15:00. Предупрежден, значит, вооружен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Чувство побега сегодня сильно. Вот почему вам трудно приступить к чему-либо и начать. Поэтому, если можете, побалуйте себя. Не принимайте все близко к сердцу. Сегодня есть оповещение о Луне, которое длится до 15:00. Ограничьтесь тратами денег только на еду, газ и развлечения в течение этого времени.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас есть сильная концентрация планет в одном из ваших денежных домов, особенно в отношении общей собственности, наследства, налогов, задолженности и страхования. Отложите важные решения в этих областях, пока Лунная тревога не закончится.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для общения с друзьями и партнерами. Наслаждайтесь ленивым завтраком или долгим обедом. Вы находитесь в творческом настроении, но вы также расслаблены и ваш фокус немного ленив. Наслаждайтесь этим днем. (Проверьте Лунное оповещение выше.) Не делайте покупки.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Игорь Костолевский, Александр Ревва и певица Лариса Долина разделяют ваш день рождения сегодня. Вы надежны, точны, изобретательны и эластичны. Вы также теплый, открытый и дружелюбный ко всем. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.