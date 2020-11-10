Ежедневный гороскоп. Вторник 10 ноября 2020

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы будете продуктивны, потому что это отличный день, чтобы лучше организовать работу, особенно в конце дня. Составьте список дел и серьезно относитесь к тому, чего вы хотите достичь. Когда звезды помогают, делать дела проще!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для детей, обучающихся на дому. Это также отличный день для организации, если вы работаете в сфере искусства или занимаетесь чем-либо, связанным с индустрией гостеприимства или миром развлечений. С течением времени вы станете все более и более эффективными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для работы дома или для работы с членами семьи. Совместные усилия будут течь гладко, особенно по мере того, как день идет к концу. Вы можете что-то отменить и вернуться к основам, чтобы исправить это.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы эффективный коммуникатор. Вы не только будете воодушевлять и вселять оптимизм, но и получите проницательное понимание, которое позволит вам разобраться в сути вещей. Вот почему вы будете работать с другими, чтобы добиться результата.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день для вас. Вы можете заработать больше денег или у вас будет отличная идея для заработка или вы увидите способы увеличить свой заработок, особенно в конце дня. Уважайте свои идеи и усилия, потому что они, скорее всего, окупятся.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Юпитером и Плутоном. Это способствует сборищам, собраниям и любым групповым ситуациям. Он продвигает общественные мероприятия, спортивные мероприятия и развлечения с детьми. Это поможет вам стать более организованным и эффективным во всем, что вы делаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для любого рода исследований или работы, которая проводится за кулисами, особенно если вы хотите искать решения старых проблем или искать ответы. Вы получите результат! Кроме того, вам могут помочь другие. Вы можете быть очень эффективными, если работаете дома.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для встречи через Zoom или в социально отдаленной ситуации, потому что люди готовы помогать друг другу, обмениваясь информацией и взаимным поощрением. Через друга или группу вы можете получить важную информацию о сути чего-либо или о том, как что-то работает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы произведете большое впечатление на родителей, учителей, начальников и полицию, потому что они будут видеть вас популярным, богатым, эффективным и даже могущественным. В свою очередь, вы будете видеть их такими же. Ага, это общество взаимного восхищения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете учиться и многому научиться сегодня. На вас также может повлиять что-то в новостях или СМИ. Возможно, будут раскрыты секреты, связанные с политикой, религией или расовыми проблемами. Информация, которая расширяет ваши знания о чем-либо, будет важна для вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для обсуждения денег, финансовых сделок, наследства и налогов, долгов и вопросов страхования, потому что другие люди восхищаются вами, особенно начальники и люди, обладающие властью. Кроме того, вы быстро увидите итоги и примете наилучшее решение. Это бонус!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с партнерами, близкими друзьями и даже с представителями широкой общественности сегодня будут крепкими и эффективными. Вы можете рассчитывать на поддержку других в достижении того, чего хотите. Вы даже можете получить финансовую поддержку.

Если твой день рождения сегодня

Актеры Михаил Ефремов (1963), Виктор Сухоруков (1951) и телеведущая Тина Канделаки (1975) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы креативны, динамичны и остроумны. Вы также умны и проницательны. Это время учения и возможно обучения. Изучите любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее. Этот год укажет вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.