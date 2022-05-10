Ежедневный гороскоп: вторник 10 мая 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Отличные новости! Раз в 12 лет счастливый Юпитер оказывается в вашем знаке. Этот день настал! Юпитер будет находиться в вашем знаке в течение следующих шести месяцев, обещая вам сказочное лето! Удача придет к вам, и к вам потянутся люди и ресурсы. Повезло вам!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это лето выйдет на духовный уровень признательности, начиная с сегодняшнего дня. Это потому, что счастливый Юпитер переместится в эту часть вашей карты. Это то, что может случиться только раз в 12 лет. Вы придете к более глубокому пониманию того, что мы все вместе находимся в этом большом мире.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Начиная с сегодняшнего дня, это лето станет временем, когда ваши надежды, идеалы и пожелания на будущее будут играть для вас важную роль. Вы точно будете популярнее! Многие из вас будут больше участвовать в клубах, группах и организациях. Вы заняты!

Рак (21 июня — 22 июля)

Начиная с сегодняшнего дня, в течение следующих шести месяцев удачливый Юпитер будет находиться на вершине вашего графика, привлекая внимание к себе и общественное признание. О да, теперь ваша очередь пройтись по красной ковровой дорожке и получить признание за свои прошлые усилия. Время поклониться!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете подвергаться воздействию более широкого мира в течение следующих шести месяцев. Многие из вас сделают это во время путешествий. Другие будут делать это через изучение или участие в движениях человеческого потенциала или группах по повышению сознания. Это будет чудесное окно обучения для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше богатство и финансы улучшатся в течение следующих шести месяцев, потому что удачливый Юпитер будет путешествовать по одному из ваших Денежных Домов. Вы можете получить наследство. Это будет отличное время, чтобы попросить кредит или ипотеку. Хорошее время, чтобы разобраться с соглашениями о долевом имуществе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши самые близкие отношения улучшатся в ближайшие шесть месяцев. На самом деле, это лучшее время за более чем десятилетие, чтобы выйти замуж по вашему знаку. Начиная с этого момента, вы начнете встречать людей, которые могут помочь вам различными способами. Если вы выйдете замуж, скорее всего, это будет кто-то старше, богаче или более состоятельный человек.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В следующие шесть месяцев у вас будут прекрасные возможности улучшить свою работу. Вы можете либо улучшить свою текущую работу, либо получить лучшую работу — на ваш выбор. Вы также можете улучшить свое здоровье. Ожидайте стать сильнее, физической силы и жизненной силы!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Прекрасные возможности для веселья, общественных мероприятий, наслаждения искусством и миром развлечений, а также отпуск ждут вас в ближайшие шесть месяцев. Повезло вам! Отношения с детьми улучшатся, а ваши малыши станут источником радости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш дом, семья и личная жизнь станут для вас более счастливыми и удачливыми в ближайшие шесть месяцев. Мало того, что члены семьи будут более дружелюбны и щедры друг к другу, то же самое время будет превосходным для сделок с недвижимостью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В течение следующих шести месяцев ваши планы на будущее будут масштабнее и обширнее. Вы будете более заняты ежедневными контактами и вы могли бы также взяться за новую область исследования. Многие из вас будут читать, писать и учить. Отношения с братьями и сестрами улучшатся. Ожидайте оптимистичное, напряженное время впереди!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хорошие новости! Вы станете богаче в ближайшие полгода! Вы можете увеличить свой заработок или получить более высокооплачиваемую работу. Деньги могут прийти к вам из другого источника, возможно, из правительства? В любом случае, у вас будут деньги в кошельке!

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Оксана Пушкина (1963) и композитор Максим Шостакович (1938) отмечает свой день рождения сегодня. Вы мягки и осторожны, чтобы защитить свои границы. Вам повезло, что вы можете осуществить свои мечты. Вы финансово осведомлены и вы наслаждаетесь красивыми вещами. Это более социальный год для вас, потому что у вас сильное стремление к жизни. Общественное признание возможно.