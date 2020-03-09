Ежедневный гороскоп. Вторник 10 марта 2020

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 1:30 до 3:30 сегодня. После этого Луна движется из Девы в Весы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку, что означает, что вы должны быть в согласии с другими. Другими словами, вы должны идти навстречу, дружить и сотрудничать с людьми. (Вы можете сделать это с закрытыми глазами.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы должны поставить эмоциональные соображения других перед своими собственными. (Здесь присутствует аспект самоотречения.) Скорее всего, вам, возможно, придется оказать кому-то услугу или каким-то образом помочь ему. Хорошая новость – что посеешь, то и пожнешь!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня трудно скрыть свои чувства от других, поэтому даже не пытайтесь. По сути, вам нужно быть собой и быть тем, кто вы есть на самом деле. Возможно, вы больше связаны с детьми, чем обычно. Это романтический, веселый, творческий день!

Рак (21 июня-22 июля)

Если у вас есть возможность сегодня отдыхать дома и наслаждаться уединением в знакомой обстановке, вы будете рады этому. По сути, вам нужно время, чтобы расслабиться. Подарите себе приятный, расслабляющий отдых от своего занятого мира. Разговор с женщиной-членом семьи может быть важным.

Лев (23 июля — 22 августа)

В сегодняшней дискуссии с другими вы будете живы и динамичны, потому что вам есть что сказать! Кроме того, вы хотите быть услышанным. Вот почему коммуникации важны для вас сегодня. (Не просто вежливая болтовня – что-то настоящее.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Легко отождествить себя с тем, чем вы владеете сегодня, поэтому вы можете не захотеть что-то кому-то одолжить или не хотите с ним расставаться. Это легко идентифицировать с тем, что у вас есть сегодня. Вы также можете обнаружить, что должны защищать себя, если на кону ничего?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Это также увеличивает вашу потребность принадлежать другим и чувствовать связь с кем-то. Тем не менее, это также увеличивает вашу удачу. Почему бы не попросить вселенную об одолжении?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Конфиденциальность важна для вас сегодня. На самом деле, многие из вас будут стараться найти уединение (желательно с хорошей едой и напитками в приятной обстановке). Суть в том, что вам нужно некоторое время для размышлений, чтобы собрать все вместе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Взаимодействие с подругой может быть важным сегодня. Это также хороший день, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами на будущее с кем-то, чтобы узнать их мнение. То, что они говорят вам, может изменить ваши цели? Кто знает?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Личные данные о вашей личной жизни сегодня почему-то открыты для публики. Люди замечают вас больше, чем обычно и они могут даже говорить о вас. Не дайте застигнуть себя врасплох.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сделайте что-то другое сегодня, потому что вам нужна дополнительная стимуляция. Очевидно, что путешествие будет отличным выбором, потому что оно дает вам возможность увидеть новые места, встретить новые лица и услышать новые идеи. Тем не менее, вы также можете быть туристом в своем городе. Сделайте что-нибудь другое!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сильное время для вас, потому что Солнце в вашем знаке, в то время как Марс делает вас агрессивным, когда имеешь дело с другими. Это означает, что у вас не возникнет проблем при защите своих интересов в спорах, касающихся общего имущества, завещаний, наследства и страховых споров.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Александр Зацепин, автор музыки к фильмам 31 июня, Операция «Ы», Кавказская пленница, Бриллиантовая рука, Иван Васильевич меняет профессию, сегодня делит ваш день рождения. Вы научились превращать свою робость в смелость. Тем не менее, это застенчивое качество является частью вашей привлекательности. Вы идеалист. Это ваше время урожая! Ура! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Да!