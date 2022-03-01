Ежедневный гороскоп: вторник 1 марта 2022

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна.

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с полуночи до 16:00. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это беспокойный день для вас, тем не менее, это также день, полный тихого волнения и ожидания. Возможно, у вас есть необычные планы, которые кипят на заднем плане? У некоторых из вас может быть прозрение или просветляющее осознание чего-то. Что бы это ни было — это хорошо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете возбуждение и энтузиазм, особенно в общении с друзьями и группами. Это может быть потому, что вас возбуждает кто-то, может быть, кто-то эклектичный или очень необычный? Или вас может заинтересовать идея, которой вы хотите поделиться с другими?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня кто-то из авторитетов, возможно, начальник, родитель, учитель или сотрудник полиции, может сделать что-то, что даст вам большую свободу и заставит вас чувствовать себя освобожденным — даже особенным. Может быть, вы тот, кто их удивляет? Скорее всего, они вас удивят.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это волнующий день! Некоторые из вас предвкушают веселые планы путешествий (если не путешествуют в настоящее время). Другие с нетерпением ждут новых возможностей в издательском деле, средствах массовой информации, юридических вопросах или медицине. Возможно прорыв? Вы также можете пройти увлекательный курс или узнать что-то новое.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы счастливы сегодня, потому что чувствуете себя свободным от определенных ограничений, возможно, связанных с финансовыми вопросами или ограничениями, связанными с общей собственностью или вашими обязательствами перед кем-то еще. Вы можете дать зеленый свет проекту, над которым работали. Столько возможностей!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете встретить кого-то необычного сегодня, кто захватывающий и стимулирующий. В качестве альтернативы близкий друг или партнер может сделать что-то, что стимулирует ваше любопытство. В общении с другими вы чувствуете себя бодрым, сообразительным и живым!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете получить неожиданное повышение. Или возможно, это неожиданные новости, связанные с технологиями, коллегой или потенциальным расширением вашей работы, которые могут быть захватывающими. Что бы ни случилось, это может создать для вас большую свободу и вы будете приветствовать это!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам относительно легко действовать свободно! Вы можете делать то, что хотите и как хотите. Одно можно сказать наверняка — вы будете ценить свою индивидуальность больше, чем оправдывать чьи-то ожидания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ожидайте сегодня несколько сюрпризов от члена семьи, особенно от родителя или старшего родственника. Надеюсь, сюрприз будет приятным. Может произойти что-то, что освободит вас или каким-то образом даст вам большую свободу. Или может быть, это захватывающие семейные новости? Может быть, что угодно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше любопытство стимулируется сегодня вместе с вашим воображением. Вы обнаружите, что быстро схватываете идеи, которыми, возможно, захотите поделиться с другими. Разговоры, короткие поездки и общение с вашими ежедневными контактами будут живыми!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы полны идей по зарабатыванию денег, поэтому это может быть отличный день для бизнеса и коммерции. Во-первых, вы готовы мыслить нестандартно. Вы готовы попробовать неизведанное, что-то новое и смелое. (Следите за своим имуществом, потому что жизнь сегодня непредсказуема.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день полон новых впечатлений, новых идей и новых встреч с другими людьми. Это не обычный день. Что бы ни случилось, это каким-то образом обогатит или расширит ваш мир, возможно, таким образом, которого вы меньше всего ожидали. Наверняка вы чувствуете себя предприимчивым и дружелюбным!

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Валерия Гай Германика (1984) и президент Татарстана Рустам Минниханов (1957) отмечают свой день рождения сегодня. Вы самостоятельны и независимы. Вы также щедры и сострадательны к другим. Вы определенно убедительны! В личной жизни вы мужественно преодолеваете препятствия. Этот год — первый год девятилетнего цикла, а это значит — смелее! Будьте готовы исследовать новые направления и новые области роста. Откройте любую дверь! То, что вы сделаете в этом году, принесет пользу в будущем.