Ежедневный гороскоп: Вторник 1 июня 2021

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

После 5:30 утра нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку ретроградный Меркурий вызывает задержки с транспортировкой, дайте себе дополнительное время для путешествий или посещения встреч. Будьте активны в ремонте автомобилей или во всем, что может доставить вам неприятности. Будьте терпеливы к глупым ошибкам и путанице в общении.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы находитесь в агонии ретроградного Меркурия, поэтому чеки по почте задерживаются вместе с другими платежами. Многие финансовые проблемы застопорятся в воде. Однако вы можете найти то, что потеряли. Это также отличное время, чтобы закончить старые дела.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Меркурий — ваш правитель и этот ретроградный Меркурий находится в Близнецах! Вот почему вы встретите бывших партнеров и друзей из прошлого. Это также причина того, что вы можете пропустить встречи, потерять предметы и страдать от путаницы в общении. Нужна храбрость!

Рак (21 июня — 22 июля)

Обычно ретроградный Меркурий создает задержки, путаницу и ошибки. Однако каждый ретроградный Меркурий отличается, потому что он находится в разных знаках. Этот ретроградный Меркурий поможет вам исследовать прошлое. Это бонус!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ретроградный Меркурий в это время свяжет вас с друзьями из прошлого. Вы также можете услышать мнение членов групп, клубов и организаций из далекого прошлого. Это может заставить некоторых из вас переосмыслить некоторые ранее поставленные цели.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку ретроградный Меркурий находится в верхней части вашего графика, вы вероятно, услышите известие от боссов, родителей и авторитетных людей, с которыми вы не контактировали какое-то время. Это могло быть хорошо — или нет. Это также ваш шанс рассказать начальнику о старой идее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете использовать текущий ретроградный Меркурий для завершения важных работ или рукописей, а также для изучения истории или исследования прошлого. Вы также можете поддерживать связь с людьми из других стран или других культур, которых вы давно не видели. Это интересное и потенциально продуктивное время.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя текущий ретроградный Меркурий создаст для вас ошибки и задержки, он также поможет вам свернуть старый бизнес, связанный с совместной собственностью, наследством, налогами, долгами и всем, чем вы владеете совместно с другими. Если захочешь что-то доделать — это будет несложно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Текущий ретроградный Меркурий находится напротив вашего знака, что почти гарантирует, что вы будете думать, мечтать или встречать бывших партнеров и старых друзей из вашего прошлого. Каким-то образом эти люди вернулись в ваш мир или поток ваших мыслей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша эффективность пострадает от текущего ретроградного Меркурия, который продлится до 22 июня. Обратите внимание: период тени продлится до 8 июля. Итак, если вы покупаете наземный транспорт, компьютеры или сотовые телефоны, будет разумным подождать до 8 июля.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Многие из вас сталкиваются со старым пламенем или говорят о нем, мечтают о нем или вспоминают о нем. (Любопытно, как некоторые старые языки пламени легко забываются, а некоторые так запоминаются.) Этот ретроградный Меркурий поможет вам разобраться со старыми проблемами, связанными с вашими детьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот ретроградный Меркурий привлечет к вашему порогу родственников. Тем не менее, это также даст вам прекрасную возможность заняться домашним ремонтом, которого вы избегали, а также сесть для семейных обсуждений, чтобы решить определенные проблемы, возможно о родителях.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мэрилин Монро (1926-1962) самая культовая блондинка Голливуда, актриса Евгения Симонова (1955), певицы Надежда Кадышева (1959) и певица Ольга Кормухина (1960) родились в этот день. Вы креативны, остроумны и легкомысленны. Вы небрежны, даже беспокойны, поэтому много думаете, прежде чем что-то делать. Вам нравится свобода спонтанности. В этом году вам нужно определить, что будет способствовать вашему счастью. Вы также можете быть в центре внимания. Это также отличный год для отношений — личных, профессиональных и романтических.