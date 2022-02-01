Ежедневный гороскоп. Вторник 1 февраля 2022

29, 1, 2 лунный день. Новая Луна

Оповещение о Луне

Осторожность! Сегодня после 6:00 избегайте покупок и важных решений до конца дня. Новолуние в Водолее. Сегодня начинается год Водяного Тигра.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день, чтобы пообщаться с другими людьми лично или в Интернете, потому что вам понравится общаться с друзьями. На самом деле, вы чувствуете потребность быть увиденным и услышанным. Стимулирующий обмен идеями может повлиять на ваши представления о будущих целях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы заметны, именно сегодня, знаете ли вы об этом или нет. Следует знать, что это плохой день для важных решений, особенно финансовых и крупных расходов. Лучше всего сидеть тихо. Но вы можете сделать домашнее задание, получить информацию и поговорить с боссом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день для вас, потому что вы хотите сделать что-то, что позволит вам больше исследовать свой мир. Вы хотите путешествовать, узнавать что-то новое и встречаться с интересными и разными людьми. Наслаждайтесь этими исследованиями; однако оповещение о Луне действует весь день. Помните об этом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку в течение всего дня есть оповещение о Луне, это плохой день для принятия финансовых решений относительно общей собственности, наследства, налогов, долгов и всего, что связано с чужим богатством, включая ваши обязанности перед кем-то еще. Отложите эти решения до завтра.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день, чтобы расслабиться и поговорить по душам с близким другом, супругом или партнером. Обеим сторонам будет легко быть откровенными и честными и выложить свои карты на стол. Исследуйте идеи и секреты, но не соглашайтесь ни на что важное до завтра.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня пострадает ваша эффективность на работе. Задержки и дефицит могут преследовать вас по пятам. Пожалуйста, знайте, что, поскольку сегодня оповещение о Луне, это плохой день для важных решений. Занимайтесь делами, как обычно, но просто берегите себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Когда есть оповещение о Луне, наши умы свободно парят, как воздушный шар с гелием, свободно парящий в небе. Вот почему вы полны творческих идей сегодня. Наслаждайтесь играми с детьми, общением с другими людьми и проявлением своих творческих талантов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это стремительная неделя для вас; однако сегодня отличное время, чтобы расслабиться и отдохнуть, в идеале дома или с членами семьи. Поговорите с родителями и старшими родственниками. Что-то напомнит вам о том, насколько важны отношения. Люди так считают.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшний день полон фантазий, мечтаний и творческих идей для вашего знака. Тем не менее, записывайте свои идеи, потому что вы, возможно, захотите пересмотреть их позже. Пусть они кипятятся на заднем плане и проверить их завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны! Сегодня оповещение о Луне, что означает плохой день для покупок или принятия важных решений; тем не менее, и Солнце, и Луна находятся в вашем Денежном Доме, а это означает, что у вас будет соблазн делать покупки или действовать по финансовым вопросам. Помните об этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Солнце, Луна и Сатурн находятся в вашем знаке. Довольно важные вещи. Вы можете чувствовать себя более эмоциональным, чем обычно и возможно, нерешительным. Примечание: важные решения и покупки отложите на завтра.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы хотите сбежать и присоединиться к цирку или спрятаться где-нибудь, чтобы насладиться моментами уединения (если вы можете размахнуться этим). Это идеальный день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Возможно, вы захотите изучить духовные вопросы, йогу, медитацию или зайти в социальные сети.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Лев Лещенко (1942) и певец, композитор Юрий Лоза (1954) сегодня отмечают день рождения. Вы сильны духом, импульсивны, изобретательны и любите начинать что-то новое. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что вы завершаете дела и отпускаете то, что больше не имеет значения в вашей жизни. Пришло время провести инвентаризацию. Насколько хорошо вы справляетесь с искусством жизни?