Ежедневный гороскоп. Вторник 1 декабря 2020

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений до 20:00. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы сегодня болтаете. В дополнение к этому вы хотите изучить новые идеи и узнать что-то новое и необычное. Тем не менее, большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, что означает не давать обещаний. Ни с чем не соглашайтесь. Не покупайте ничего, кроме еды и бензина. Вот и все.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку Луна сегодня в вашем Денежном Доме, вы поступите мудро, чтобы избежать важных финансовых решений. Не ходите по магазинам (кроме продуктов питания или газа). Перепроверьте банковское дело и финансы, чтобы избежать ошибок или чего-то упустить. Когда дело доходит до денег, вы молодец.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете себя немного нерешительным, а это значит, что ваш процесс принятия решений менее надежен. Помните об этом. В течение всего дня действует предупреждение о Луне, а это значит, что вам следует ограничить расходы едой и бензином. Будьте умным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшний день может быть неприятным. Вы готовы к работе, фактически, вы так же готовы к игре! Однако, поскольку сегодня Лунное предупреждение, ваша работа может пострадать от неэффективности и нерешительности. К счастью, ваша творческая энергия будет горячей, потому что в лунном предупреждении вы можете мыслить нестандартно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это продуктивный день для тех, кто занимается творческими проектами. (Это потому, что сегодня есть Лунное оповещение, а Лунное оповещение обычно поощряет оригинальное мышление.) Наслаждайтесь болтовней с другими; но ограничьте свои расходы едой и газом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Важно знать, что у вас высокий уровень визуализации сегодня. Это означает, что вас замечают другие, особенно начальники, родители и полиция. Между тем, сегодня Лунное оповещение, а это значит, что сегодня космический день для всех. Отложите важные решения на другой день. Не просите милостей у начальников или VIP-персон. Не ходите по магазинам, кроме еды.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Даже если вы хотите поговорить с другими сегодня, помните, что сегодня Лунное предупреждение, поэтому не принимайте важных решений или назначений. Кроме того, ограничьте свои траты едой. Но сегодня творческий день! Запишите свои идеи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Важно знать, что сегодня есть лунное оповещение, потому что и ваше Солнце и Меркурий находятся в одном из ваших денежных домов, а это значит, что вы думаете о финансах и покупках. Обратите внимание: отложите эти мероприятия на другой день. Не покупайте ничего, кроме еды.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Интересный день. Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке, что придает силы. Однако сегодня Луна противостоит вам — и это предупреждение о Луне! Это означает, что вы не можете быть решительным и бросать все вокруг. Откладывайте важные решения и не ходите по магазинам. (Кроме еды.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держитесь незаметно сегодня. (Что вы действительно счастливы сделать.) Из-за сегодняшнего предупреждения о Луне все в работе может быть отложено или замедлено. Справляйтесь как можно лучше. Из-за предупреждения о Луне избегайте важных решений и не тратьте деньги. (Кроме еды.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с друзьями. Вы чувствуете себя дружелюбно и особенно заинтересованы в молодых людях в это время. (Люди тоже хотят поговорить с вами.) Держите ситуации легкими. Избегайте покупок и важных решений. Весь день идет оповещение о Луне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда Солнце находится высоко в вашей карте, вы производите большое впечатление на всех. Тем не менее, сегодня Лунное оповещение, а это значит, что вы должны притормозить важные решения. Ограничьте свои расходы едой и газом.

Если ваш день рождения сегодня

Полководец Георгий Жуков (1896-1974), музыкант Гарик Сукачев (1959) и артист эстрады Геннадий Хазанов (1945) родились в этот день. Вы увлечены и интуитивны. Отношения важны для вас, но иногда сложно, потому что вы независимы. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены и энергичны, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!