Ежедневный гороскоп. Вторник 01 октября 2019

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сохраняйте спокойствие, потому что сегодня все немного непредсказуемо, особенно в отношении собственности, банковских реквизитов, наследства, налогов, задолженности и страховых споров. Проверь это.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дружба и партнерство сегодня непредсказуемы. Они, безусловно, являются источником удивления, потому что кто-то может бросить вам вызов. Они могут потребовать изменения в отношениях, или они могут быть просто требовательными!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш рабочий день будет возможно прерван сегодня. Это может быть связано с компьютерными сбоями или поломками оборудования или даже отключением электричества. Дайте себе дополнительное пространство, чтобы у вас было время справиться с неожиданностями.

Рак (21 июня-22 июля)

Родители должны быть очень бдительными сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Сохраняйте спокойствие и продвигайте размеренную среду, потому что это лучше и проще для всех.

Лев (23 июля — 22 августа)

Мелкая бытовая техника сегодня может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Семейный конфликт может вспыхнуть. Это потому, что что-то нарушит вашу домашнюю обстановку сегодня, и это будет неожиданным. Будьте спокойны и терпеливы, и все будет хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это знаменательный день для вашего знака. Но если вы злитесь, расстроены или отвлечены, тогда вы уязвимы. Поэтому сохраняйте спокойствие и будьте начеку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Вы можете найти деньги; Вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Будьте в курсе того, что происходит вокруг вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и расходится с Ураном. Это может сделать вас одержимым чем-то необычным или «другим». Это также может сделать вас независимым, мятежным и, конечно, беспокойным и раздражительным!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день — без сомнения. Просто плывите по течению, потому что завтра гораздо более «устойчивый день». Не беспокойтесь о том, чтобы чувствуете себя немного не в своей тарелке. Это пройдет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете быть расстроены из-за разговора с другом сегодня. Этот человек может не согласиться с вами, или он может оспорить ваши предложения или направление, в котором вы хотите идти. Не принимайте это всерьез, потому что это всего лишь мимолетное темное облако на вашем горизонте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сложный день для отношений с родителями, боссами, VIP-персонами. Вещи не будут течь гладко. Боссы могут высказывать недовольство на вас, или вы, возможно, бунтуете, имея дело с ними? В любом случае, будьте хладнокровны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок могут быть отложены, отменены или прерваны по какой-либо причине сегодня. То же самое для расписаниями учебных заведений. Вы можете также встретить кого-то, кто необычен.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Чулпан Хаматова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы дружелюбны, щедры и изобретательны. Люди видят вас остроумным, обаятельным и справедливым. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью.