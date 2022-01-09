Ежедневный гороскоп: воскресенье 9 января 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Первая четверть

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения до 23:15. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Остерегайтесь необдуманных рефлексов. Вы полны энергии Луны в вашем знаке, танцующей с вашим правителем Марсом, а это означает, что вы испытываете много эмоций! Избегайте того, о чем вы потом пожалеете, особенно споров со старыми друзьями и группами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваша способность разговаривать с начальством и авторитетными людьми сегодня особенно сильна. Вы будете убедительны в дискуссиях о том, как обращаться с общей собственностью или совместными обязанностями. Тем не менее, вы, вероятно, решите работать из-за кулис.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы хотите общаться с другими людьми, особенно с друзьями и группами. Это может быть потому, что вам есть что сказать или вы хотите возглавить процесс. Кстати, оживленная дискуссия может заставить вас изменить свои будущие цели? В любом случае, вы участвуете!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы на высоте, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно, особенно начальство, родители и полиция. (Полезно знать на случай, если вам придется что-то исправить.) Сегодня у вас может быть дерзкий обмен мнениями с кем-то. Возможно, вам придется иметь дело с деньгами и имуществом из прошлого.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть сильное желание сбежать и искать приключений сегодня. Вы хотите сделать что-то другое, чтобы расширить свой кругозор и получить больше от жизни. Вы можете быть связаны с кем-то из другой культуры или другой страны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте сегодня оживленную дискуссию о совместном имуществе, общих обязанностях или, возможно, о наследстве. Вы чувствуете, что что-то вложили в эту ситуацию и готовы высказаться. Надеюсь, другие готовы слушать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете встретить человека уверенного в себе и дерзкого. Им может понадобиться ваша помощь или ваше сотрудничество. На самом деле, это хорошее время, чтобы начать проект, в котором вы должны работать с другими, потому что уровень энергии людей сегодня высок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы многого добьетесь на работе или в любом деле, за которое возьметесь сегодня, потому что вы полны энтузиазма! В частности, вы счастливы заниматься чем-то, что связано с физическим трудом, потому что у вас есть энергия для сжигания! Вы также активно заботитесь о своем здоровье. (Всегда хорошо.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день для тренировки в тренажерном зале или любых других физических упражнений, потому что вы полны энергии! Вам понравятся игровые занятия с детьми. Вам также понравится направлять часть этой энергии на веселые социальные мероприятия. Время играть!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные обсуждения сегодня будут энергичными и оживленными, потому что у вас есть планы. В частности, вы хотите внести улучшения в дом или сделать вещи лучше. Вы также можете захотеть помириться в семейном споре. Вы обязательно сделаете все, что сможете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы хотите поговорить с другими. Вы хотите просветить кого-то о чем-то. Поскольку вы вложите в свои слова много себя, вы будете убедительны. Кстати, не корите себя за то, что что-то потеряли или что-то забыли. Меркурий собирается стать ретроградным в вашем знаке.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас сильные представления о деньгах и покупках. Из-за ваших обостренных эмоций и желаний вы не остановитесь ни перед чем, чтобы получить желаемое. Это определение применимо к покупкам, а также к переговорам о финансах или к тому, что у вас есть.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у Кэтрин (Кейт), герцогини Кембриджской (1981) день рождения. Вы практичны, надежны, уверены в себе и очень заботитесь о своих близких. Вы проявляете организованный подход к жизни. Вы наблюдательны и привержены своим целям. В этом году вы можете обновить или проверить свои религиозные и духовные убеждения. Наслаждайтесь своим временем в одиночестве. В этом году становится все более захватывающим, как он идет вперед.