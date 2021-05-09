Ежедневный гороскоп: Воскресенье 9 мая 2021 года

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 15:30 до 17:00 сегодня, после чего Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В целом, это оптимистичный и мощный день для вас, потому что большую часть этого дня Луна находится в вашем знаке, плюс это танец с счастливым Юпитером! Это заставляет вас чувствовать себя оптимистично и бодро! (Ознакомьтесь с предупреждениями о покупках.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это благоприятное время для вас с Солнцем и вашей управительницей, прекрасной Венерой в вашем знаке. Вот почему вы чувствуете себя такими дружелюбными и общительными со всеми. Поскольку у вас в животе тепло, вы будете наслаждаться одиночеством.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня часть вас хочет спрятаться, в то время как другая часть хочет выйти и поговорить со всеми. Несомненно, ваше участие в группах и организациях будет положительным. В частности, вы можете заниматься благотворительностью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы производите благоприятное впечатление на окружающих, поэтому люди восхищаются вами и могут говорить о вас. Это хороший день, чтобы сделать то, что вы хотите, потому что Марс в вашем знаке дает вам преимущество!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам нужно немного встряхнуться, потому что вы хотите сделать что-то другое. Вы хотите вырваться из повседневной рутины. В идеале вам хотелось бы путешествовать. Отправляйтесь в место, где вы никогда не бывали и будьте активны, добиваясь того, чего вы хотите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы настроены на приключения, поэтому путешествия и приключения вам понравятся. Однако когда дело доходит до финансовых вопросов, вы чувствуете себя настолько щедрым, что вам хочется отдать ферму. Щедрость — это хорошо, но помните о своих личных интересах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку сегодня Луна находится напротив вашего знака, вы должны сотрудничать с другими. Будьте готовы быть более мягким общаясь с другими. Вы будете пахнуть розой, потому что в это время проблемы, особенно финансовые, будут иметь тенденцию уходить в вашу сторону!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это солидный день. Вопросы, связанные с партнерами и близкими друзьями, теплые и благосклонные. Между тем, бизнес, связанный с вашей работой, домашним животным или вашим здоровьем, также будет позитивным, что в значительной степени дает вам зеленый свет на сегодняшний день — за исключением предупреждения о Луне (см. выше).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы находитесь в рабочем режиме, потому что хотите стать лучше организованным. Вы тоже хотите поправить свое здоровье. А сегодня хочется поиграть! К счастью, физический спорт и упражнения восполнят счет за вас. Вы можете улучшить себя, развлекаясь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня веселый день. Вы можете развлекаться дома или несколько человек могут спонтанно собираться там, где вы живете. Целью этого собрания может быть развлечение, образование или благотворительность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Оглянитесь. Все, что вы видите, началось с мысли. Поскольку вы настроены оптимистично и склонны верить в свои идеи сегодня, кто знает, к чему это может привести? Помните: все начинается с мысли. (Перед принятием решения ознакомьтесь с предупреждением о Луне выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день для вас. Вы можете найти способы увеличить свой заработок или привлечь к себе деньги. Однако, если вы тратите деньги или принимаете финансовые решения — проверьте предупреждение о Луне (см. выше). Это позитивный день для вас!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Билли Джоэл (1949) и режиссер Федор Бондарчук (1967) сегодня празднуют с вами день рождения. Вы честны, открыты и прямолинейны. Вы не только практичны, но и обладаете прекрасным художественным воображением. С началом нового года вы вступаете во время новых начинаний. Будьте готовы отказаться от старых привычек и привычек в своей жизни. Подумайте о новых способах ведения дел, потому что этот год принесет вам новые возможности.