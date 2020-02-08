Ежедневный гороскоп. Воскресенье 9 февраля 2020

16, 17 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это игривый, веселый день для вас, и вы хотите, чтобы свобода делала именно то, что вы хотите. (Классический Овен.) Если вы влюблены, сегодня вы носите свое сердце на рукаве. Вы будете чувствовать себя защитником и заботиться о других, особенно о детях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Выделите сегодня время для себя, что даст вам возможность взглянуть на свое отношение, чувства и эмоциональную ориентацию на окружающий мир. Возможно, вы увидите, насколько сильны ваши привычки. (Мы все обычные существа.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Когда вы разговариваете сегодня с другими, ваш импульс будет заключаться в том, чтобы общаться на внутреннем уровне, потому что важные вопросы, особенно связанные с вашими чувствами и вашими эмоциями, находятся на первом месте в вашем уме. (Когда вам нужно что-то снять с груди, трудно надеть рубашку.)

Рак (21 июня-22 июля)

Вы чувствуете себя лично вложенными в ваши финансы сегодня или возможно, это может быть связано с тем, что у вас есть? Конечно, вы будете чувствовать себя лучше, если будете окружены знакомыми предметами, которые имеют для вас значение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что означает, что в течение следующих двух дней ваши личные и субъективные соображения будут преобладать над всем остальным. Тем не менее, это также делает вас чувствительными к нуждам других, особенно если им нужна ваша симпатия. (Плюс, это приносит вам немного удачи.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна прячется в вашей карте, что означает, что у вас будет соблазн уйти и сохранить свои чувства в тайне от других. Или вы можете почувствовать необходимость передать кому-то свои глубокие внутренние чувства? В любом случае, вы захотите быть самим собой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш эмоциональный контакт с другом будет важен для вас сегодня. Произойдет что-то, что углубит связь или заставит вас ценить этого человека в своей жизни. Вы также можете прямо сейчас проверить свои общие жизненные цели, чтобы увидеть, что действительно важно для вас?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня и завтра Луна находится в верхней части вашего графика, что заставляет вас больше думать о своих профессиональных и деловых проблемах. Вы также будете думать о своем жизненном пути в целом. Если вы можете использовать свое влияние или влияние кого-то другого, чтобы помочь третьей стороне – вы это сделаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте что-нибудь другое сегодня! Вы хотите приключений и стимуляции! Если вы можете путешествовать, чтобы увидеть новые места и встретить новые лица, это удовлетворит ваше желание измениться. Возможно, вы также захотите изучить новые идеи, особенно о политике и религии, чтобы узнать что-то новое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете ожидать, что ваши эмоциональные переживания будут более интенсивными, чем обычно. Кроме того, вы можете привлечь к себе эмоционально напряженных людей. Возможно, эти обмены касаются общей собственности или чего-то, что принадлежит кому-то другому? Оставайтесь на связи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня и завтра Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку. Это переключает ваше внимание на ваши самые личные отношения и близкие дружеские отношения. Если у вас конфликт с кем-то, это будет эмоционально! Поэтому остерегайтесь рефлекторных реакций. Будьте крутым.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Скорее всего, сегодня вам придется использовать свою энергию и время, чтобы работать от имени кого-то другого. Вам не обязательно быть мучеником, но вы будете в состоянии оказать кому-то услугу. Мы все можем помочь друг другу по-разному.

Если ваш день рождения сегодня

Фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая и телеведущий «Человек и закон» Алексей Пиманов сегодня делят ваш день рождения. Вы придаете большое значение честности и правдивости, особенно в близких отношениях. Дружба важна для вас. Это год перемен и новых возможностей! Ожидайте приключений и стимулирующих ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир, изучая новые вещи. Примите перемены! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.