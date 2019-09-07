Ежедневный гороскоп. Воскресенье 8 сентября 2019

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Сегодня, после 4:00, у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

К счастью, сегодня мы свободны от ограничений сигнала Луны, однако Меркурий находится в противоречии с Нептуном, что может привести к нечеткому мышлению и недоразумениям. Будьте на безопасной стороне – ничего не предполагайте. Уточните все.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Родители должны быть очень ясными, когда разговаривают со своими детьми сегодня. Точно так же, романтические партнеры должны очень четко общаться друг с другом, потому что есть растущее замешательство. На самом деле, такая путаница может вызвать у кого-то разочарование. Никто не хочет этого.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если у вас сегодня важная беседа с членом семьи, убедитесь, что вас не поняли неправильно. Точно так же убедитесь, что вы не поняли неправильно то, что имеет в виду кто-то другой, потому что сегодня Меркурий находится напротив Нептуна, что вызывает недопонимание и запутанную связь. Хлоп!

Рак (21 июня-22 июля)

Вы могли бы провести много времени сегодня, потерянный в мечтах и ​​фантазиях, и это нормально. Это просто то, что происходит. Не спешите верить кому-то, если они говорят что-то, что звучит немного нелепо. Много дезинформации плавает вокруг сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Дважды проверьте все детали, связанные с наличными деньгами, вашими вещами и финансовыми операциями сегодня, потому что вы можете что-то предположить, а затем осознать, что допустили ошибку. Кто-то может также обмануть вас по поводу финансового вопроса. Вы могли бы даже обмануть себя.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Иногда мы так сильно хотим, чтобы что-то было правдой – мы как бы воображаем это и игнорируем настоящую правду. Мы придерживаемся нашей мечты о том, что, как мы надеемся, станет реальностью. Сегодня тот день, когда вы можете это сделать. (Не слишком умный.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня все немного запутано. Однако, если вы имеете дело с другими, и у вас возникает ощущение, что происходит что-то подозрительное – это может быть. Тем не менее, вы также можете быть смущены, потому что сегодня есть много вещей, которые смущают всех – расслабьтесь. Не принимайте ничего слишком серьезно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не принимайте это всерьез, если вы чувствуете разочарование в друзьях сегодня или, возможно, вы также разочарованы группой? Странная вещь в жизни – это то, что друзья становятся врагами, а враги становятся друзьями. Не соглашайтесь ни с чем, если вы не знаете, что делаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с родителями, боссами и VIP-персонами сегодня сбивают с толку. Вы можете подумать, что знаете, чего они хотят, но вы ошибаетесь. Или, возможно, они думают, что знают, чего вы хотите, но они не правы. Это может быть что-то подобное. В любом случае, ничего не написано в камне – не егодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не поддавайтесь на умные риторики и модные слова сегодня, особенно в отношении политики, религии и национальных вопросов. Это так легко сделать, когда люди убедительны! Иногда трудно вспомнить, что у вас есть свои мнения и идеи. Не следуйте за другими, как стадо овец. Положитесь на свой ум.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть разочарованы своей справедливой долей чего-то сегодня. Возможно, вы подумали, что что-то связанное с наследством, завещаниями, вопросами страхования или задолженностью будет рассматриваться по-другому? Сегодня вы не уверены, что происходит. Если не уверены – ничего не делайте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете быть разочарованы кем-то сегодня, особенно другом или партнером. Иногда это потому, что у нас есть нереальные ожидания в отношении других? Иногда это потому, что у нас тоже не было ожиданий. Сегодня в воздухе много путаницы, так что кто-нибудь расслабится.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Епифанцев разделяет ваш день рождения сегодня. Вы решительны и независимы. Вы также практичны, самодостаточны и наслаждаетесь созданием порядка из хаоса. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.