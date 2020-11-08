Ежедневный гороскоп. Воскресенье 8 ноября 2020

23, 24 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это веселый день! Наслаждайтесь игрой с детьми, спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями, отпуском, а также кокетливыми тет-а-тет — что угодно. Ваша творческая энергия тоже горяча. Это также хороший день, чтобы что-то закончить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы по-прежнему сосредотачиваетесь на доме и семье, но сегодня отличный день, чтобы развлекаться дома и наслаждаться компанией семьи. Пригласите гостей. Веселого сеанса Zoom. Все, что вы делаете сегодня, скорее всего, доставит вам удовольствие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией соседей, родственников, братьев и сестер. Вам также понравится общение с клубами и группами, потому что вы энергичны, оптимистичны и хотите поделиться своими идеями с другими.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день для вас. Это также хороший день, чтобы завершить сделку. (На самом деле, это может быть причиной, по которой вы хотите отпраздновать?) Это игровой день с веселыми занятиями с детьми, а также с романтическими партнерами. Спорт, искусство и все социальные мероприятия будут лучшим выбором.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке получает поддержку от огненного Марса. Это все, что вам нужно, чтобы добиваться того, чего вы хотите, особенно при общении с другими людьми. Поскольку вы по-прежнему уделяете большое внимание дому, вам понравятся семейные встречи или теплые беседы с членами семьи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это активный, бодрый день! Вы чувствуете облегчение, энтузиазм и большую готовность двигаться вперед с определенными проблемами, потому что видите, как завершить то, что нужно закончить сейчас. Вы чувствуете себя уверенно. Фактически, вы можете привлечь к себе деньги!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваши отношения с друзьями и группами очень сильны, поэтому они будут искать у вас направления и вдохновения. К счастью, с вашей правительницей Венерой в вашем знаке вы будете очаровательны и дипломатичны. Вы будете рады закончить то, что давно уже надо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня люди замечают вас, особенно начальники, родители и VIP-персоны. (Между прочим, сюда входит и полиция.) Возможно, вы захотите сплотить свои войска и направить их в поход, потому что теперь вы видите, как завершить кое-что, что вам нравится.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С одной стороны, вы ведете себя сдержанно и тихо, но по-другому, сегодня вам нужны перемены! Вы хотите приключений — чего-то захватывающего! Это отличный день для общения с другими людьми. Это также хороший день, чтобы завершить сделку. (У каждого хорошего Стрельца всегда есть дела.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы благодарны за поддержку со стороны других, которая облегчит жизнь дома или в вашей семье. Эта поддержка может быть практической, финансовой или необходимой. Все помогает! Фактически, это поможет вам закончить то, что длилось вечно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Теперь вы выглядите потрясающе в глазах других, потому что Солнце все еще находится наверху вашей карты. Сегодня вместе с партнерами и близкими друзьями вы можете заключить сделку, которая сделает всех счастливыми. Наконец, вы можете взять биту и мяч и отправиться домой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день хороших денег для вас, поэтому вы, возможно, думаете о будущих планах путешествий или о планах получения дальнейшего образования или обучения. Между тем, вы также счастливы закончить что-нибудь, потому что это хорошо! Гордитесь своими достижениями!

Если твой день рождения сегодня

Актер Олег Меньшиков (1960), музыкант Стас Намин (1951) и французский актер Ален Делон (1935) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы проницательны, интуитивны и часто делаете что-то по-своему. Доверьтесь своей логике. Вы очень верны близким. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.