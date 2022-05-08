Ежедневный гороскоп: воскресенье 8 мая 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте бдительны и внимательны сегодня, потому что это день, когда ваши дети слегка подвержены несчастным случаям. Социальные планы непредсказуемы. Они могут быть отменены или вы можете получить приглашение. Все может пойти по любому пути.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш домашний распорядок сегодня будет чем-то прерван. Кто-то неожиданно может постучать в вашу дверь или сломаться небольшой бытовой прибор. (Ужасы.) Готовьтесь к сюрпризу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Тем не менее, это также интересный, стимулирующий день! Ожидайте увидеть новые лица, посетить новые места и быть полными новых идей! Новости от родственника или соседа могут вас удивить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своими финансами и своим имуществом сегодня, потому что что-то непредсказуемое может повлиять на них. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же вещи, которыми вы владеете, могут быть украдены, повреждены или утеряны. Будьте бдительны! Может быть, у вас появится умная идея для заработка? Кто знает?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с непредсказуемым Ураном. Это может заставить вас делать поспешные выводы и быть слишком поспешными. Это также заставляет вас чувствовать себя мятежным и нетерпеливым по отношению к другим.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день для вас. Луна прячется в вашей карте, и в то же время она находится в противоречии с Ураном, что обязательно создаст в вас эмоциональное беспокойство, нарушающее ваш душевный покой. К счастью, это мимолетное влияние.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Друг или член группы может удивить вас сегодня, сделав или сказав что-то необычное. Кроме того, сегодня вы можете встретить кого-то, кто является интересной личностью. Подумайте дважды, прежде чем одолжить что-то кому-то сегодня, потому что это плохой день для принятия важного решения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди замечают вас сегодня. На самом деле, они могут заметить, что вы делаете что-то необычное с родителем или авторитетным лицом. И наоборот, начальник, родитель или авторитетное лицо могут окликнуть вас или поймать на чем-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас сегодня беспокойный дух, поэтому вы хотите сделать что-то другое. В идеале вы хотели бы импульсивно отправиться куда-нибудь. А еще лучше сесть в самолет и действительно сменить обстановку! Будьте в курсе любых проблем со здоровьем сегодня. Также обратите внимание на своего питомца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Проверьте свои финансы сегодня и все, что связано с общей собственностью, налогами, долгами, богатством и ресурсами других, потому что может произойти что-то неожиданное. Когда дело доходит до финансовых вопросов, особенно тех, которые касаются других людей, будьте на высоте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Друг или партнер вас сегодня чем-то удивит. Тем не менее, сегодня вы чувствуете себя независимым и мятежным, поэтому можете не согласиться с их желаниями. По сути, вы жаждете острых ощущений. Более того, вы хотите освободиться от любых ограничений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Позаботьтесь о своем здоровье сегодня. Так же следите за своим питомцем. В этот день есть элемент непредсказуемости, а это значит, что может случиться все что угодно, так что ждите неожиданного. Ваш рабочий распорядок изменится. Возможно, вам придется помочь кому-то или работать от их имени.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Владимир Маркин (1959) и актер Владимир Шевельков (1961) сегодня отмечают день рождения. Вы практичны, приземлены и хорошо организованы. Вы также осведомлены о различных вещах. Вы следите за вещами и любите планировать заранее. Этот год будет захватывающим для вас, потому что это первый год девятилетнего цикла. Поэтому будьте мужественны! Будьте готовы действовать!