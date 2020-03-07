Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 8 марта 2020

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 1:00 до 3:00 сегодня. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы будете импульсивны при обращении с деньгами сегодня. Импульсивные покупки и внезапные решения по финансовым вопросам будут происходить. Будьте мудры и хеджируйте свои ставки, сохраняя квитанции и оставляя дверь открытой во всех ваших переговорах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшний день полон неожиданных сюрпризов, которые вас порадуют! Вы могли бы иметь возможность пообщаться с кем-то или насладиться их компанией. Вы также можете купить что-то, что вам понравится. В разговорах с другими вы будете смелее и оригинальнее.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Тайный роман может начаться для некоторых из вас сегодня. Между тем, у многих из вас будет возможность по-настоящему насладиться собой, уйдя в одиночку или испытав некоторое уединение таким образом, чтобы оно было приятным и спокойным. (Это неожиданное удовольствие для себя.)

Рак (21 июня-22 июля)

Вы можете встретить нового друга сегодня или кто-то, кого вы знаете, может удивить вас восхитительным образом, делая или говоря то, чего вы меньше всего ожидаете. Вы можете присоединиться к группе или вас могут попросить присоединиться к организации. Вас ожидают небольшие сюрпризы, связанные с друзьями и группами, потому что сегодня много маленьких сюрпризов.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас может быть неожиданный шанс произвести впечатление на кого-то, занимающего руководящую должность – начальника, родителя, учителя, VIP или сотрудника полиции. Это может сработать двумя способами, а это значит, что кто-то из авторитетов может вдруг сделать что-то неожиданное, что поразит вас! (Это может быть флирт.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Неожиданная возможность путешествовать может упасть на колени сегодня. У других может быть неожиданная возможность пройти курс обучения или получить дальнейшее обучение в интересной области. Новый роман с кем-то «другим» может начаться, потому что это захватывающий день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держите свои карманы открытыми, потому что подарки и услуги от других могут прийти вам сегодня. Вы можете даже получить наличные. Другие могут исследовать новый роман, который внезапно становится страстным и запоминающимся! (Это не скучный день.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Партнер или близкий друг чем-то удивит вас сегодня. Они могут сказать или сделать то, что вы меньше всего ожидаете. Они могут даже предложить новую договоренность в отношениях? Кроме того, они могут познакомить вас с кем-то новым и захватывающим. Оставайтесь открытым и гибким.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня могут появиться удивительные новости, связанные с вашим здоровьем или домашним животным. Те из вас, кто сегодня на работе (или готовы решить конкретную задачу), могут быть приятно удивлены тем, как что-то разворачивается. Неожиданная награда может вас ждать?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданное приглашение на светское мероприятие может прийти вам сегодня. Если это так, это окно возможностей будет кратким, поэтому вам придется действовать быстро. Романтика и флирты также преподнесут вам сюрпризы. Между тем, родители должны следить за своими детьми сегодня, потому что все непредсказуемо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Запасите холодильник, потому что вы могли бы спонтанно развлекаться дома сегодня. Вы также можете купить что-нибудь в стиле хай-тек или возможно, современное искусство для того места, где вы живете. Сохраните свои квитанции на случай, если вы передумаете, потому что все происходит быстро и «в бегах». Сделка с недвижимостью также может быть удивительной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это приятный день, потому что вы обязательно встретите новые лица, увидите новые места и услышите новые идеи, потому что что-то необычное сделает этот день незабываемым. Спонтанные короткие поездки возможны.

Если ваш день рождения сегодня

Сергей Глушко, известный как Тарзан, сегодня делит ваш день рождения. Вы индивидуалист и перфекционист. Вы идете в такт собственного барабана. Служение другим – ваша тема в этом году, особенно с семьей. Это означает, что вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.