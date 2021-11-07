Ежедневный гороскоп: воскресенье 7 ноября 2021

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Осторожно! Избегайте покупок и принятия важных решений с 8:30 до 20:15 сегодня . После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для путешествий и знакомства с новыми лицами. Делайте все, чтобы расширить свой кругозор и познать мир, потому что вам понравится шанс насладиться приключениями. Может начаться роман с кем-то «другим». Проверьте оповещение о Луне!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией партнеров и близких друзей. Весь день идет оповещение о Луне, тем не менее, это прекрасный день для общения и обмена яркими, умными идеями с другими. Развлекайтесь, но не совершайте никаких действий, пока не закончится Лунная тревога.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня, когда Луна находится напротив вашего знака, вам придется сотрудничать с другими. Это означает, что вы должны быть готовы пойти больше на уступки, имея дело с теми, кто вам наиболее близок. Это лучший способ способствовать миру и гармонии и получить удовольствие.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный, творческий день! Наслаждайтесь весельем и приключениями. Делайте все, что заставляет вас чувствовать, что вы в отпуске. Наслаждайтесь веселыми мероприятиями с детьми, а также спортивными мероприятиями. Флирт, развлечения и увлекательные поездки обязательно понравятся.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день, чтобы расслабиться дома и расслабиться в своем халате. Семейные дискуссии носят дружеский характер. Повышенная активность на внутреннем фронте может быть проблемой из-за переезда, ремонта, косметического ремонта или посещения гостей. Храбритесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам понравится короткое путешествие или все, что подпитывает ваше желание приключений. Возможно, вы захотите просветить кого-то о чем-то, поэтому вы очень хотите поговорить с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Хороший день, чтобы расслабиться дома.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Имейте в виду, что большую часть этого дня есть предупреждение о Луне. Это способствует творчеству и общению. Однако сейчас неподходящее время для покупок чего-либо, кроме еды и бензина для принятия важных решений. Расслабьтесь и наслаждайтесь днем. Разговоры с другими будут оптимистичными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы сосредоточены на финансовых вопросах; однако большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, а это плохое время для принятия важных финансовых решений. Также сейчас неподходящее время для покупок чего-либо, кроме еды и бензина. Вместо этого развлекитесь дома! Пригласите гостей!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это благоприятный день, потому что Луна большую часть этого дня находится в вашем знаке. Однако есть также предупреждение о Луне! Лучший способ справиться с этим — расслабиться и отдохнуть. Общайтесь с другими. Используйте свои творческие соки. Удачного дня. Как только оповещение о Луне закончится — приступайте к делу!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Несмотря на то, что это популярное время для вас, сегодня вы хотите спрятаться и насладиться уединением в приятной обстановке. Вам нужно отдохнуть от суеты окружающего вас мира. Тёплый разговор с кем-то порадует.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня может состояться важный разговор с девушкой-спутницей. Это может заставить вас переосмыслить свои будущие цели. Однако, поскольку большую часть этого дня существует предупреждение о Луне, не принимайте важных решений, пока оно не закончится. Во время оповещения о Луне не принимайте участия ни в чем добровольно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас высокий уровень визуализации, а это значит, что другие замечают вас больше, чем обычно. Фактически, они могут обсуждать личные детали вашей личной жизни. А вы тем временем хотите путешествовать! Наслаждайтесь своим днем, но отложите важные решения до окончания Лунного оповещения.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Рина Зелёная (1901-1991) и революционер Лев Троцкий (1879-1940) родились в этот день. Вы артистичны и решительны. Иногда вы стесняетесь. Вы цените красоту и любите окружать себя красивыми вещами. Вы индивидуалист с современными взглядами, очень независимый. Вы делаете свое дело! Это захватывающий, динамичный год, полный перемен. Оставайтесь гибкими и позитивными. Будьте открыты для встречи с новыми друзьями.