Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 7 июня 2020

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы можете обнаружить, что обсуждения с родителями, боссами и авторитетными людьми немного рискованны по утрам. К концу дня у вас есть твердое мнение о вещах – и у них тоже! Это может привести к чему-то захватывающему. Скрестите пальцы!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это утро – плохое время для дискуссий о политике, религии или национальных проблемах, потому что никто не хочет слушать. Разногласия возможны. Однако с течением дня люди становятся более открытыми и заинтересованы в поиске новых способов взглянуть на вещи. (Это хорошо.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Денежные ссоры могут состояться этим утром. Избегайте этого, если можете, потому что это не будет весело. Позже у вас могут появиться изобретательные, умные идеи о том, как использовать то, что принадлежит кому-то другому или как комбинировать ресурсы для достижения определенного результата.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что происходит в течение двух дней каждый месяц. Когда это происходит, вы должны идти более чем наполовину, имея дело с другими. Другими словами, будьте любезны и готовы к сотрудничеству.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете чувствовать себя слабым этим утром или по какой-то причине беспокоиться о своем здоровье. По иронии судьбы, с течением дня вы чувствуете себя более энергичным! Вот почему вы достигнете большего во второй половине дня сегодня. Фактически, вы можете убедить кого-то позволить вам использовать то, что им принадлежит, или даже одолжить вам деньги.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня утром. Помните, что то, как день начинается, влияет на то, как он разворачивается позже. (Это все связано.) К счастью, напряжение исчезнет, ​​и к вечеру люди будут готовы играть или исследовать спортивные и развлекательные мероприятия!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные ссоры могут возникнуть рано утром. (Это делает сон большим преимуществом, потому что вы пропустите это влияние!) С течением дня у вас будет все больше и больше энергии для семейных дискуссий, а также домашних заданий. Вы заняты!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете этим утром, потому что это немного нестабильное время. Позже вы будете полны умных идей, потому что вы будете интеллектуально энергичны! Это когда вы будете говорить с другими с энтузиазмом и убеждением.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рано утром вас могут беспокоить финансовые вопросы или что-то, чем вы владеете. Там может быть проблема. Возможно, вы можете найти что-то или это повреждено? Вы можете ссориться с кем-то из-за денег. Но позже у вас появятся умные, прибыльные идеи! Все возможно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке. Этот день начинается с Луны напротив Меркурия, которая не сулит ничего хорошего для общения с другими. Тем не менее, ближе к вечеру, он прекрасно танцует с Марсом, что делает вас восторженным, энергичным и готовым ко всему!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть разочарованы этим утром. (На самом деле, это отличный день для сна.) К счастью, позже в этот день ваша энергия наберет обороты и вам может понравиться исследовать что-то или искать что-то скрытое или находить ответы на старые вопросы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ссоры с подругой вероятнее всего утром. Они могут быть мягкими. (Раздражительные комментарии за завтраком.) К счастью, с течением дня ваш энтузиазм по поводу жизни возрастает, и вы будете наслаждаться обществом других, особенно в группах и организациях. Вы можете вдохновить кого-то пойти на золото!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Маршал разделяет ваш день рождения сегодня. Вы духовный человек, который отлично разбирается в бизнесе. Вы реалист. Хорошо выглядите! Это ваше время сбора урожая, что означает, что вы начинаете пожинать плоды тех усилий, которые вы предприняли в последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха! В результате вы можете пользоваться повышенным влиянием и лидерством во всех ваших отношениях.