Ежедневный гороскоп: воскресенье 7 августа 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хотя это приятный день дома, особенно развлечение других, тем не менее, вы можете чувствовать себя ограниченным в финансовом отношении. Или, может быть, что-то, что у вас есть, создаст некоторые проблемы? К счастью, это не то, с чем вы не можете справиться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Действуйте осторожно сегодня. Хорошая новость заключается в том, что отношения с окружающими теплые и дружеские. Люди взаимно симпатизируют. Однако плохая новость заключается в том, что кто-то, наделенный властью (родитель, босс или полицейский?), может разрушить ваш парад или усложнить вам жизнь. Будьте терпеливы и вежливы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это благоприятный день для финансовых дел. Если вы ходите по магазинам, вы будете склонны покупать красивые, роскошные вещи. Между тем, что-то, происходящее за кулисами, может быть проблематичным. Знайте об этом. Если что-то выглядит так, как будто это может быть проблемой — не игнорируйте это. Посмотри на это.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня все смешанно, но в целом это приятный, п озитивный день. Тем не менее, вы можете обнаружить, что друг или группа не разделят ваши идеи. Кто-то может даже сказать что-то, что подтвердит ваши самые худшие подозрения о себе. Не слушайте это!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя счастливым и довольным своим миром, поэтому этот день может стать для вас прекрасным. Однако кто-то, наделенный властью, может задеть вас или помешать тому, что вы хотите сделать. Плывите по течению и приспосабливайтесь к этому, насколько это возможно. Что есть, то есть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это мягкий день. В частности, это теплый день для общения с друзьями и членами групп. Однако планы поездок могут быть трудными. Возможно, правила и положения или что-то в новостях или средствах массовой информации будут сдерживать вас или мешать вам делать то, что вы хотите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хорошо выглядите сегодня для других! Люди восхищаются вами, особенно люди, обладающие властью. Это может помочь вам, если у вас есть споры об общем имуществе или общих обязанностях при общении с другими. Кто-то, с кем вы столкнетесь, может быть упрямым. (Облом.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Действуйте осторожно, потому что сегодня кто-то из близких может попытаться помешать вашим планам. Может быть, они просто хотят сделать что-то другое? Возможно, они не согласны с вашими идеями? Между тем, возможности путешествовать для удовольствия существуют. Может быть, это тот побег, который вам нужен?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке; кроме того, положение Венеры может привлекать к вам выгоды, благосклонность и даже деньги. Однако те из вас, кто работает, могут столкнуться с сопротивлением своим идеям. Поэтому действуйте медленно и осторожно, прежде чем выполнять какое-либо задание. Верьте в себя.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Прекрасная Венера напротив вашего знака гарантирует сейчас теплые отношения с супругами, партнерами и друзьями. (Это приятно!) Однако романтические отношения, спортивные мероприятия и общение с детьми могут создать некоторые проблемы. Ну нет ничего идеального. Справляйтесь, как можете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Чтобы сохранить мир, будьте терпеливы сегодня с членами семьи, особенно с авторитетными лицами, потому что они могут быть сварливыми или критиковать вас. В свою очередь, это может означать, что вы тихо злитесь, но чувствуете, что не можете говорить. Сделайте что-нибудь другое. Уйди от этого.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не проявляйте настойчивости или принуждения, когда имеете дело с другими сегодня, потому что у вас может возникнуть соблазн сделать это, особенно если закон на вашей стороне. Чувство авторитета может подтолкнуть вас к грубости или критике. Зачем это делать? Жизнь становится легче, когда ты ладишь со всеми.

Если ваш день рождения сегодня

Актёр Дэвид Духовны(1960) и певица Юлия Чичерина (1978) отмечают свой день рождения сегодня. Справедливость и честная игра важны для вас, потому что у вас есть этические ценности. Вы щедры и доброжелательны к другим. А еще ты веселый и дружелюбный! В этом году пришло время наслаждаться жизнью! Ищите возможности развлекаться и общаться с другими. Найдите способы выразить свое творчество. Свяжитесь со старыми друзьями.