Ежедневный гороскоп воскресенье 6 октября 2019

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня трудно иметь дело с боссами, родителями и VIP-персонами. Ваше взаимодействие может быть неудачным. Боссы могут быть требовательными, критическими или обескураживающими. Конечно, сегодня это лишь временное влияние — не принимайте это всерьез или лично.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Правила связанные с законом, обществом, учебой, могут сегодня ограничить ваш стиль жизни. В любом случае, это временно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете почувствовать финансовые трудности сегодня с налогами или долгами. Возможно, вы ожидали большего от чего-то? Возможно, вы получаете меньше от партнера или близкого друга?

Рак (21 июня-22 июля)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня могут быть трудными. Вы можете чувствовать, что кто-то критикует вас. Но ничего, это случается со всеми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, вам придется много работать сегодня, но не полностью заслужить признание того, что вы делаете. Кроме того, сегодня трудно порадовать боссов родителей и учителей. Ну что ж. Просто справляйтесь как можно лучше и понимайте, что сегодня все в одной лодке.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дети сегодня могут стать бременем или ответственностью. Плюс социальные обязательства могут быть скорее тормозом, чем удовольствием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родитель или старший член семьи могут сегодня вас обескуражить. Это потому, что сегодня Луна выровнена с Сатурном: Луна представляет наши эмоции, а Сатурн требователен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня легко впасть в режим беспокойства, потому что многие люди подавлены, самокритичны и им не хватает уверенности в себе. Не обращайте внимания на эти чувства, потому что они приходят и уходят.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Такое ощущение, что сегодня денег мало. Деньги — вещь относительная, даже богатые люди могут чувствовать себя бедными. Между тем, некоторые люди богаты счастьем и душевным спокойствием.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке выровнена с вашим правителем Сатурном, что заставляет многих людей чувствовать себя осторожными, робкими, критическими и скупыми. Депрессия вероятна. С другой стороны, долг и упорядоченность будут главным приоритетом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете предпочесть работать в одиночку или за кулисами сегодня. Многие из вас не захотят общаться с другими или быть в центре внимания.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то старше может быть критичным или требовательным к вам сегодня. Но что вы можете сделать? Старайтесь избегать конфликтных ситуаций сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Комментатор Дмитрий Губерниев разделяет ваш день рождения сегодня. Вы творческий и индивидуальный человек. Вы иногда очень серьезны из-за определенных идей и убеждений. В этом году вы заканчиваете то, что начали девять лет назад. Пришло время оставить позади бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.