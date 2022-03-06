Ежедневный гороскоп: воскресенье 6 марта 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 3:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваше внимание сосредоточено на деньгах и имуществе. Вы можете сосредоточиться на заботе о чем-то, что у вас есть. Но в течение следующих нескольких недель вы будете больше общаться с друзьями, а также с клубами и организациями. Сюда входят молодые люди, а также артистичные, творческие личности. Вы точно станете популярнее.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обратите внимание: Луна находится в вашем знаке сегодня и завтра, что усилит ваши эмоции и вашу реакцию на других. Но хорошая новость в том, что это также немного увеличит вашу удачу! Между тем, отношения с начальством и родителями станут более сильным акцентом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы, возможно, захотите спрятаться или вести себя сдержанно. Тем не менее, различное астрологическое влияние, существующее в течение следующего месяца, заставит вас хотеть путешествовать, исследовать и искать приключения! Вы получите удовольствие, расширяя свой мир.

Рак (21 июня — 22 июля)

Дружба важна для вас сегодня, особенно общение с подругой. Между тем, в ближайшие несколько недель могут возникнуть споры о разделе имущества. Не бойтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы заметны сегодня, а это значит, что люди говорят о вас. Они замечают вас и похоже, знают подробности вашей личной жизни. (Знайте об этом.) Тем временем ваше внимание к партнерам и близким друзьям будет сильнее в ближайшие несколько недель.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите сделать что-то другое! Вам нужны приключения, возможность путешествовать, возможность увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами. В ближайшие несколько недель вы будете усердно работать и люди будут вам помогать. На самом деле может начаться служебный роман.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы чувствуете себя все более и более вознагражденным за свою работу и свое здоровье. Сегодня вы можете сосредоточиться на общих активах или совместной собственности. Между тем, в следующем месяце у вас будет больше возможностей для общения, романтики, спорта и веселых занятий с детьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы должны идти более навстречу, общаясь с другими, что легко сделать. Это просто требует терпимости, приспособления и сотрудничества. В следующем месяце вы будете заняты дома ремонтными работами и мероприятиями!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте готовы помочь кому-то сегодня или оказать услугу тому, кто нуждается в вашей помощи. Несмотря на то, что вы в настоящее время сосредоточены на доме и семье, на самом деле в следующем месяце вы будете заняты тем, что очаровываете всех и совершаете короткие поездки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это напряженное время и сегодня веселый, игривый день. Наслаждайтесь, доставляя себе удовольствие и делая именно то, что вы хотите. Тем временем вы можете привлечь к себе деньги в следующем месяце. Конечно, многие из вас будут упорно трудиться, чтобы заработать его.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас будет возможность отдохнуть дома и расслабиться в знакомой обстановке. Вы хотите чувствовать тепло в животе. Между тем и Венера и Марс вошли в ваш знак, а это значит, что в ближайшие месяцы вы будете очаровательны и энергичны. Все любят вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете себя сильным и это одна из причин, по которой вы хотите просветить кого-то в чем-то. Вам нужен серьезный, содержательный разговор – ничего поверхностного. Для некоторых из вас это может быть связано с тайной, скрытой любовной связью.

Если ваш день рождения сегодня

Исполнитель шансона Михаил Звездинский (1945) и певица Татьяна Буланова (1969) сегодня отмечают день рождения. Вы свободны духом и живете по своим правилам. Вы любите стиль, основанный на красоте, изяществе и элегантном этикете. Вы посвящены тому, что вы цените. В этом году темой станет служение другим (особенно семье). Поэтому позаботьтесь о своем здоровье, чтобы вы могли быть ресурсом для других.