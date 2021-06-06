Ежедневный гороскоп: Воскресенье 6 июня 2021

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то в ваших финансах или личном богатстве порадует вас сегодня, потому что вы чувствуете себя удачливым и возможно богаче! Возможно, поэтому вы хотите покупать красивые вещи для себя и близких. На самом деле, вы также можете привлечь к себе больше денег и стать еще богаче!

Телец (20 апреля — 20 мая)

О, счастливый день! Луна в вашем знаке красиво танцует с удачливым Юпитером и прекрасной Венерой. Вот почему вы чувствуете себя сердечным, близким и даже щедрым по отношению к другим. Поскольку другие почувствуют это в вас, они захотят проводить с вами время.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это было напряженное время для вас, поэтому вам нужна передышка. Действительно, сегодня идеальный день, чтобы найти уединение в красивой обстановке и побаловать себя. Массаж, тихое место, книга или любимая видеоигра. Найдите время для себя, чтобы почувствовать себя особенным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня для вас будет важен содержательный разговор с кем-то, возможно, с девушкой-знакомой. Вы можете выразить свою привязанность к этому человеку или наоборот, они могут сказать вам, насколько вы им нравитесь. Вы также можете изучить планы будущих поездок или идеи относительно издательского дела, средств массовой информации, медицины и права. Захватывающе!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня люди будут восхищаться вами. Вы производите впечатление щедрости, сердечности и заботы. Это хороший день, чтобы собрать средства или попросить других помочь вам в чем-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку сегодня ваше понимание красоты возросло (наряду с чувством приключений), сделайте что-нибудь необычное и захватывающее, чтобы вы могли наслаждаться художественными галереями, архитектурными зданиями и нетронутой природой. Вы будете потрясены, когда будете вдохновлены красотой идей и красивых мест.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодняшний день может быть в некотором роде для вас финансово выгоден. Это безусловно отличный день, чтобы обсудить условия с кем-то еще или решить, как что-то поделить или разделить. Это еще и сексуальный, страстный день! Да, вы можете получить все это!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с хорошими друзьями, партнерами и супругами. Наслаждайтесь компанией других, потому что они тоже рады вас видеть. Спортивные мероприятия, веселые занятия с детьми и время, проведенное с кем-то, кто «не похож», порадуют. Повезло вам!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваше здоровье сегодня становится более бодрым и крепким, потому что вы более счастливы. Вы также более уверены в себе, потому что в отношении дома и семьи дела идут вперед и даже ваши самые близкие отношения радуют. Бог улыбается сверху.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это замечательный и веселый день. Наслаждайтесь любым социальным мероприятием, особенно с детьми и молодежью. Искусство, спортивные мероприятия, пикники, театр — любое социальное развлечение доставит вам удовольствие, потому что люди искренне счастливы проводить вместе хорошие времена.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас тепло в животе, потому что на данный момент все в порядке. Отношения с членами семьи будут полезными, возможно в буквальном смысле. Вы можете развлекаться дома или отдыхать в одиночестве. Найдите время, чтобы расположить свои благословения в алфавитном порядке.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Беседы с братьями и сестрами, родственниками или соседями, а также короткие поездки порадуют вас сегодня, потому что вы в хорошем настроении и хотите поделиться своей радостью с другими. Обсуждения об искусстве или о серьезных философских вопросах будут стимулирующим и увлекательным занятием!

Если ваш день рождения сегодня

Продюсер Бари Алибасов (1947), бывший солист группы На-на Владимир Левкин (1967) и поэт Александр Пушкин (1799-1837) родились в этот день. Вы элегантны и выразительны. У вас острый интеллект и вам интересно исследовать идеи и концепции. Вы гуманитарий. Вы беспокойный. В этом году вы будете довольны, счастливы и довольны своим успехом. Возможно, у вас наконец-то появится возможность делать то, что вы хотите. С нетерпением ждите времени личной выгоды и финансовых вознаграждений.