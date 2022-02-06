Ежедневный гороскоп: воскресенье 6 февраля 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с полудня до 18:00. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня следует помнить о предупреждении о Луне, которое ограничит покупки. Это нормально покупать еду и газ, но остерегайтесь покупать что-либо еще во время оповещения о Луне, потому что это вероятно, разочарует или не сработает по какой-то причине. (Зря потраченные деньги и усилия.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

После того, как оповещение о Луне закончится ю сегодня, Луна будет в вашем знаке и принесет вам немного удачи. Используйте это в своих интересах, особенно если вы хотите получить ответ «да». к чему-то. А пока топчитесь на месте.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы поболтать с другими. Вам понравится компания друзей, а также группы и организации. Однако избегайте принятия важных решений во время оповещения о Луне. Будьте благоразумны и ни в чем не участвуйте!

Рак (21 июня — 22 июля)

Имейте в виду, что сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. (Они знают личные подробности о вашей личной жизни.) Между тем, у вас сильные чувства! И в довершение всего, большая часть этого дня — оповещение о Луне. Действуйте осторожно и будьте в курсе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Как и Рак, вы обладаете высокой визуализацией сегодня. Поэтому вы должны избегать важных решений. Не делайте ничего добровольно во время оповещения о Луне. Между тем эмоции сегодня зашкаливают. (Возможно, вы чем-то расстроены.) Сохраняйте спокойствие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете беспокойство, потому что хотите путешествовать или испытать приключения и эмоции! Если возможно, вам понравится «уйти от всего этого». Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня, особенно если вы хотите купить что-то, кроме еды и бензина.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Когда дело доходит до важных финансовых решений или вопросов, связанных с наследством, общим имуществом, налогами и долгами, будьте умны и подождите, пока не закончится оповещение о Луне сегодня. (В общем, подождите до завтра.) А до тех пор наслаждайтесь социальными мероприятиями и весельем с другими. Держите мысли легкими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня лучше всего сотрудничать с другими, потому что Луна будет напротив вашего знака. Не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне. Подождите до 18:00 сегодня. Это означает, что вы должны быть в курсе того, что происходит. Просто наблюдайте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, творческий день для вас! Однако избегайте важных решений или покупок чего-либо, кроме еды и бензина. Но вам нравится болтать с другими и исследовать творческие идеи. Сегодня после 18:00 вы можете включить передачу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы хотите расслабиться и отдохнуть дома сегодня. Разговор с родственницей может иметь важное значение. Однако после того, как оповещение о Луне закончится, вы захотите пообщаться. Вы можете весело провести время с детьми или посмотреть спортивные мероприятия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это напряженный, стремительный день и все же вы чувствуете себя нерешительным и не знаете, что делать. Это из-за оповещения о Луне. Однако сегодня после 18:00 вы почувствуете себя более сосредоточенным и переключите свое внимание на домашние и семейные дела.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны. Сегодня во время оповещения о Луне Луна находится в вашем Денежном доме, что может соблазнить вас потратить деньги. Но это плохая идея! (Ограничьтесь расходами на еду и газ во время оповещения о Луне.) Однако после 18:00 сегодня у вас есть зеленый свет.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Игорь Матвиенко (1960) и генеральный директор 1 канала Константин Эрнст (1961) сегодня отмечают свой день рождения. Вы креативны, артистичны и большой мечтатель. Вы возлагаете большие надежды на свою карьеру и личные отношения. Вы нравитесь людям, потому что вы привлекательны и излучаете тепло. Это будет год перемен и новой свободы для вас. Вам помогут другие. Ждите путешествий и приключений!