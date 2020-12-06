Ежедневный гороскоп. Воскресенье 6 декабря 2020

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 12:00. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшний день начинается весело и творчески. Однако после того, как оповещение о Луне закончится (см. выше), вам захочется засучить рукава и заняться делом. У вас есть энергия, чтобы реализовать свои планы и вы можете получить поддержку от других (практическую или финансовую), которые помогут вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этим утром вы можете захотеть окунуться в кокон дома. Однако к полудню ваше настроение изменится. Вдруг хочется выйти и поиграть! Спортивные мероприятия, веселые мероприятия с детьми и романтические социальные развлечения вам понравятся!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Этим утром у вас могут возникнуть оригинальные, необычные идеи. Не действуйте в соответствии с ними, потому что это предупреждение о Луне, но записывайте их. Днем вы предпочтете отдыхать дома.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны, потому что сегодня утром Лунное оповещение, а это плохое время, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды или бензина. Тем не менее, это лунное оповещение происходит в вашем денежном доме, поэтому вам захочется сделать покупки. Для этого дождитесь окончания оповещения о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшний день начинается с Луны в вашем знаке, но это предупреждение о Луне до полудня. Это означает, что это идеальное утро, чтобы расслабиться. Ваша творческая энергия будет сильной. Позже днем ​​вы почувствуете сдвиг. «Время работать.»

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя это утро немного расслабленное, как только Луна перейдет в ваш знак (см. предупреждение о Луне выше), вам захочется поговорить с другими и добиться цели. В первую очередь вы сосредоточены на доме и, возможно, на родителях в это время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это утро — прекрасное время, чтобы пообщаться с другими. Держите вещи светлыми, потому что это предупреждение о Луне. Не соглашайтесь ни на что важное. К полудню вы можете найти уединение в красивой обстановке, чтобы учиться, отдыхать или просто спрятаться от мира.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этим утром вы под кайфом. Люди говорят о вас. Кажется, кто-то знает личные данные о вашей личной жизни. Днем вам понравится болтать с друзьями и группами. Держите мысли легкими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этим утром сильное чувство бегства от реальности. Вы хотите сменить обстановку. Вы хотите сделать что-то другое! К полудню обмен с родителями, начальником или руководителем может иметь большое значение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы довольны тем, что ведете себя сдержанно. Вы хотите наслаждаться уединением. Вы можете провести небольшое исследование или почитать. Избегайте важных финансовых решений относительно совместной собственности или наследства во время оповещения о Луне сегодня. (см. выше.) К обеду вы готовы исследовать новые идеи и места.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это утро для вас немного расслабленное, потому что Луна находится напротив вашего знака и это также предупреждение о Луне. Вы не почувствуете себя сильным. Вы можете чувствовать себя нерешительным. Однако во второй половине дня, когда Лунное оповещение закончится, вы можете изучить финансовые вопросы и насладиться компанией родителей или VIP-персон.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя сегодня утром вы можете попытаться лучше организовать и заняться некоторыми задачами, вы, скорее всего, сделаете меньше, чем хотите, из-за смешанной энергии предупреждения о Луне. Днем, после того, как Лунное оповещение закончится, вам, возможно, придется согласиться с тем, что хочет кто-то другой.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Балуев (1958), один из солистов группы На-На Владимир Политов (1970) и журналистка, телеведущая Жанна Агалакова (1965) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы искатель правды. Вы беспокойны и стремитесь к переменам, поэтому быстро принимаете решения и действуете. Служение другим — важная тема в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому заботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.