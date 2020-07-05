Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 5 июля 2020

14, 15 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Полнолуние в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Несмотря на энергию полнолуния сегодня, велика вероятность того, что вы будете ладить с авторитетными фигурами, такими как боссы, родители, учителя, высокопоставленные лица и полиция. Воспользуйтесь этим, потому что вы можете попросить что-то, и ваше желание будет выполнено. Вуаля!

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сегодня страсть к путешествиям, а это значит, что вы хотели бы путешествовать или делать что-нибудь, чтобы изменить обстановку. Вы также можете установить тесную связь с кем-то из другой культуры сегодня или поймать некоторые идеи, которые позволят вам исследовать что-то, связанное с публикацией, законом, СМИ или медициной.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хотя в последнее время может возникнуть ряд финансовых проблем; тем не менее, дискуссии по этим вопросам (общее имущество, наследство, вопросы страхования) принесут вам сегодня пользу.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Энергия полной Луны все еще с вами сегодня, тем не менее, Юпитер принесет радость там, где было беспокойство и расширение, где было напряжение. Наслаждайтесь общением с друзьями, партнерами и представителями общественности сегодня. Хорошо вам провести время!

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможности, связанные с работой, могут представиться вам сегодня. Вам также понравятся групповые усилия, особенно если они относятся к конкретной задаче, которую вы хотите выполнить. В целом, это хороший день. Вы также будете чувствовать себя вознагражденными, если сможете кому-то помочь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваши творческие способности сегодня сильны, поэтому это прекрасный день для изучения художественной деятельности. Это также отличный день, чтобы пообщаться с другими и насладиться компанией детей. Романтические свидания и флирты приветствуются. Время вечеринок!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Несмотря на то, что между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей публичной репутации возникло перетягивание каната, тем не менее, сегодня вы будете рады отдохнуть дома или развлечь семью и друзей. Поделитесь хорошей едой и напитками!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Недавняя напряженность присутствовала при подготовке к полнолунию, однако сегодня есть элемент освобождения, потому что вы чувствуете радость и больше надежды на свое будущее. Кто-то сказал: «Маленькие возможности – это то, как большие возможности выглядят, когда они молоды».

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Это хороший день для вас. Вы можете найти способы увеличить свой заработок, а также, если вы хотите использовать свои деньги, чтобы купить что-то, вы можете быть довольны тем, что вы покупаете. Некоторые из вас купят что-нибудь для своего дома или члена семьи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В вашем знаке все еще полнолуние, но сегодня вам легче и счастливее. Напряжение с партнерами и близкими друзьями все еще может существовать, тем не менее, вы чувствуете оптимизм и надежду на свое будущее. В самом деле, в ближайшем будущем у вас есть способы стать богаче, а значит, вам есть, чего ожидать!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня легко почувствовать тепло в животе, особенно после ощущения напряжения полной луны, которое сейчас достигло максимума. Наслаждайтесь общением с другими сегодня. Все ваше общение с другими людьми будет динамичным!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам понравится тусоваться с друзьями и членами групп, потому что люди испытывают облегчение и радость, почти нервно. (Полнолуние длится 48 часов.) Ваша дружба с подругой будет воодушевляющей. Люди рады видеть друг друга сегодня и это хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

Радио и телеведущая Тутта Ларсен разделяет ваш день рождения сегодня. Вы милый, чувствительный и харизматичный. Люди, как вы. В этом году вы узнаете что-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время обучения и возможно учения. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее я.