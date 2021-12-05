Ежедневный гороскоп: воскресенье 5 декабря

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

После 6:40 нет ограничений на покупки или важные решения. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Мощный день! Вы производите большое впечатление на начальников, родителей, учителей, VIP-персон и полицию. Они будут восхищаться вами и заметят вас. Все, что вы делаете, будет очевидно для других, которые могут даже обсудить детали вашей личной жизни.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы хотите сделать перерыв на свободу сегодня! Вы хотите приключений, стимуляции и возможности заняться чем-то другим. Вы хотите узнать что-то новое и увлекательное и вы хотите познакомиться с интересными людьми. Это слишком много, чтобы просить? Конечно нет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы очень прямо скажете, как вы хотите, чтобы все было в отношении финансовых договоренностей, разделения чего-либо или работы с общей собственностью. Вы установите границы и убедитесь, что все находятся на одной волне. Это потому, что сегодня вы готовы рассказать об этом так, как есть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете ожидать, что общение с другими людьми сегодня будет динамичным и живым. Отчасти это может быть потому, что вы привлечете к себе энергичного человека. Тем не менее, вы тоже настроены погрузиться в любую тему и с энтузиазмом ее обсудить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы очень хотите начать что-то новое, возможно, проект или что-то связанное с вашей работой, возможно, даже новый режим здоровья? У вас есть что-то на уме и вы намерены с энтузиазмом к этому стремиться! Восточная философия считает, что то как что-то начинается, влияет на то, как оно разворачивается.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете получить приглашение-сюрприз сегодня? Произойдет то, чего вы не ожидали. Между тем, родители должны помнить о своих детях, потому что это день для них, в некоторой степени подверженный несчастным случаям. Ожидайте сюрпризов от спортивных мероприятий. Будьте начеку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете развлекаться дома. Вы также можете быть заинтересованы в том, чтобы обновить интерьер или сделать что-нибудь, чтобы сделать место, где вы живете, более привлекательно или комфортным. Это важно, потому что на вас больше, чем на любой другой знак, влияет ваше непосредственное окружение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы полны нетерпеливой энергии, поэтому вам понравится видеть новые места, знакомиться с новыми людьми и делиться новыми идеями. Вы также можете составить амбициозный список дел и добиться своей цели! Будьте готовы проводить время с братьями и сестрами, соседями и родственниками.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас сегодня может быть несколько отличных идей для заработка. (Стрелец любит схемы быстрого обогащения.) Возможно, вы с энтузиазмом относитесь к финансовым операциям или покупкам по выгодным ценам и красивым вещам. (Veni, vidi Visa. Приехали, посмотрели, пошли по магазинам.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это беспокойный, но оптимистичный день для вас. Ваши эмоции усиливаются, потому что вы взволнованы тем, чем хотите заниматься. К счастью, когда Луна находится в вашем знаке, все будет идти своим чередом. Просите вселенную об одолжении!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Наслаждайтесь теплой дружбой сегодня. Вы также можете приятно провести время с кем-то, потому что вы будете рады возможности немного отдохнуть, чтобы перевести дыхание. Это была напряженная неделя отчасти потому, что у вас возникли амбиции. Вы заслуживаете перерыва сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Любое общение с другом, группой, клубом или организацией будет для вас забавным выбором сегодня, потому что люди полны энтузиазма и очень увлечены тем, что они делают. А как известно, энтузиазм заразителен. Будьте готовы вскочить на чью-то подножку!

Если ваш день рождения сегодня

Французская певица Патрисия Каас (1966) и тяжелоатлет Юрий Власов (1935-2021) родились в этот день. Вы умны, остроумныи оптимистичны. Верность — это то, что вы цените. Вы твердо привержены тому, что поддерживаете и полны энтузиазма. Вы цените свою независимость. Этот год был для вас временем строительства важных сооружений. Сооружения могут быть буквально физическими или они могут быть сооружениями, которые определяют ваш подход к тому, что вы делаете.