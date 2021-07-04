Ежедневный гороскоп: воскресенье 4 июля 2021

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы можете быть удивлены своим имуществом или финансами. Например, сегодня вы можете найти деньги или можете потерять деньги. Или, может быть, вы нашли что-то, что вы потеряли, или вместо этого вы можете что-то потерять? Дважды проверьте все.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке выстроена в линию с непредсказуемым Ураном, что заставит вас быть импульсивными, к тому же ваше настроение может быстро измениться. Остерегайтесь поспешных действий. (Вы, скорее всего, будете сопротивляться рутине, потому что хотите заняться чем-то необычным и захватывающим.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день, а это значит, что трудно сосредоточиться на одной задаче или сосредоточиться на чем-либо слишком долго. Ваш ум и ваша энергия будут метаться от предмета к предмету, поэтому сегодня сложно поддерживать какую-либо внутреннюю дисциплину. Ну что ж. Плывите по течению.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете встретить настоящего персонажа — кого-то необычного или другого происхождения. Или, возможно, кто-то из ваших знакомых удивит вас, сделав или сказав то, чего вы меньше всего ожидаете. Возможно, вы вдруг измените свои планы на будущее? Это беспокойный день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть удивлены тем, что сегодня делают родитель, учитель, начальник или полиция. Дважды подумайте, прежде чем реагировать. Будьте умны и трезво обдумайте ситуацию и никогда не забывайте о силе вежливости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы путешествий сегодня внезапно изменятся. Они могут быть отменены, отложены или в свою очередь, вам, возможно, придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Точно так же неожиданные новости издалека или что-то в СМИ могут вас удивить. Возможно, вы встретите кого-то необычного? Будьте готовы ко всему, что случится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Перепроверьте детали, связанные с вашим банковским счетом или чем-либо, чем вы делитесь совместно с кем-то еще, потому что что-то может вас сегодня удивить. (Возможно, все будет не так, как вы ожидаете.) Возможно, кто-то предложит новую схему? Хорошо подумайте, прежде чем соглашаться на что-либо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете бунтовать из-за ограничений, которые как вам кажется, связаны с сегодняшним партнером или близким другом. Или, возможно, все обстоит наоборот и партнер или близкий друг чувствует неприятие отношений с вами? Ключ — быть терпеливым с другими сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш рабочий распорядок сегодня будет прерван чем-то необычным. Фактически, это день с высокой вероятностью несчастных случаев на работе или любой другой работе, которую вы выполняете. Вы также можете услышать удивительные новости, связанные со здоровьем. Между тем, на вашего питомца может повлиять что-то неожиданное. Помните об этом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны быть бдительны сегодня, потому что сегодня день для ваших детей очень опасен. Между тем, вы можете столкнуться с внезапной отменой светского мероприятия или чего-то, связанного со спортом. И наоборот, вы могли вдруг получить приглашение?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Будьте терпеливы с членами семьи, потому что кто-то может их потерять. Возможны семейные споры, особенно с женщинами. Или небольшой прибор может сломаться? Компания-сюрприз может зайти?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вашей репутации очень опасен. Однако сегодня интересный день! Вы можете увидеть новые места, встретить новые лица или услышать новые идеи? Тем не менее, расслабьтесь и помните о своих действиях и словах.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Джина Лоллобриджида (1927), актер Дмитрий Назаров (1957) и актриса и телеведущая Юлия Зимина (1981) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. У вас сильные семейные привязанности. Тем не менее, вам нужна свобода действий, потому что вы спонтанны и у вас есть определенные идеи. Вы вечно молоды. В этом году ваши духовные ценности будут расти по мере того, как вы узнаете новые важные для вас вещи. Фактически, вы можете решить поделиться или научить тому, что вы узнали. В этом году вы обязательно будете уважать свои сильные стороны.