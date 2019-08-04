Ежедневный гороскоп, воскресенье 4 августа 2019

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела до 9 вечера. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы уверены сегодня, особенно на работе. Вы находитесь в здравом уме, и это помогает вам планировать заранее. Это положительное влияние может также повлиять на ваше отношение к вашему здоровью сегодня. Это также может повлиять на ваши отношения с домашним животным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день для планирования отпуска или светского мероприятия на будущее. (И да, будущее может быть сегодня вечером.) Кто-то постарше может дать вам хороший совет. Что бы вы ни предприняли, вы, вероятно, осуществите это, потому что там будет поддержка, которая вам нужна.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день для серьезного разговора со старшим членом семьи, возможно, с родителем. У них может быть хороший совет для вас. (Вам не нужно заново изобретать колесо.) Вы можете также составить планы на будущее относительно жилья или улучшения своего места жительства.

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день для планирования будущего, потому что у вас есть четкое видение вещей и в то же время вы оптимистичны. Это означает, что есть хороший баланс между реализмом и тем, что, как вы надеетесь, все еще возможно. Запишите свои идеи или поделитесь ими с кем-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Бизнес и коммерция сегодня будут хорошо развиваться, потому что люди по большей части настойчивы, дисциплинированы и практичны. Тем не менее, есть высокая нота оптимизма, которая пронизывает все, что вы делаете, что подготовит вас к тому, чтобы рискнуть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует и с Сатурном, и с Юпитером. Это дает вам хороший баланс между обоснованным реализмом и надеждой. Это позволяет вам мечтать о большем, но в то же время обдумывать, что на самом деле выполнимо. Как знак Земли, вас интересует «выполнимо».

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак и эта неделя была социальной неделей! Тем не менее, совершенно другое влияние, исходящее от левого поля, заставит вас сегодня оставаться в тени. Возможно, вы захотите посмотреть все. Это ваш вызов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы высоки, а именно там и летают ваши цвета! Сегодня важный разговор с подругой, возможно, с кем-то старше, может быть значительным и полезным для вас. Этот человек может побудить вас мечтать о большем и ожидать большего от себя. Почему бы и нет?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы высоки, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно. Фактически, личные данные о вашей жизни могут быть по какой-то причине публичными. (Помните об этом на случай, если вам нужно будет контролировать ущерб.) Тем не менее, вы производите большое впечатление на боссов и VIP-персон. Оставайтесь на курсе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите немного встряхнуть события, потому что хотите приключений и смены обстановки. Поэтому сделайте что-то другое. Отправляйтесь туда, где никогда не были. Поговорите с людьми из других слоев общества. Выйдите в свой путь, чтобы узнать что-то новое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Стайка планет напротив вашего знака продолжает повышать ваше внимание к партнерским отношениям и близким друзьям, однако сегодня вы также обеспокоены налогами на имущество, долгами и состоянием (или расходами) вашего партнера. Получите факты в первую очередь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам будет полезен разговор с партнером или близким другом, потому что у них либо будут советы для вас, либо они будут поощрять вас. Кто-то даст вам устойчивый, практичный совет, но что бы они ни говорили, это не создаст препятствий.

Если ваш день рождения сегодня

Глеб Самойлов, бывший солист группы «Агата Кристи», а ныне фронт-мен группы «The Matrixx» и Барак Обама, первый чернокожий президент Америки, сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы предельно ясны в своих мотивах и планах. Лично вы остроумны, дружелюбны и общительны. Вы беспокойны. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.