Ежедневный гороскоп. Воскресенье 4 апреля 2021
21, 22 лунный день. Третья четверть
Луна в знаке Козерог ♑
Предупреждение о Луне
Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня Луна находится высоко в вашей карте, а это означает, что вы выше других. Люди замечают вас больше, чем обычно. Они могут даже обсуждать личные детали вашей личной жизни. Просто чтобы вы знали.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня хочется немного встряхнуться. Вы хотите стимуляции и перемен! Вот почему у вас есть сильное желание «уйти от всего этого» и заняться чем-нибудь захватывающим. Вы можете встретить кого-нибудь из другой страны или другой культуры.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня ваша эмоциональная реакция на окружающих сильнее, чем обычно. По иронии судьбы, вас также будут привлекать более энергичные люди. Не удивляйтесь, если вы чувствуете собственничество по отношению к знакомым вещам, которыми вы владеете и возможно даже к людям.
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня ваше внимание обратится к вашим самым личным отношениям. Любимые люди и партнеры будут для вас важнее, чем обычно. В более широком смысле, если у вас есть конфликт с другими, он также будет более эмоциональным. Поэтому остерегайтесь рефлекторных реакций. Играйте круто.
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодня вам возможно, придется поставить чужие желания и нужды выше своих собственных. Вы не мученик, это просто то, что происходит. У вас великодушное сердце, поэтому вы не против это сделать. Помните: «Приятно трудиться для тех, кого любишь». Но получать деньги тоже приятно.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Это романтический день. Ваши романтические переживания будут эмоционально глубокими и насыщенными. Другие могут чувствовать то же влияние таким образом, что вы чувствуете заботу и заботу о ком-то, особенно о ребенке. Это также веселый день!
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня вы будете рады возможности уединиться в одиночестве в своем собственном доме. Вы хотите окунуться в кокон дома в приятной, знакомой обстановке. Если вы сможете это сделать, вам также понравится размышлять и иметь возможность быть интроспективным.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня важную роль может сыграть родственница женского пола. Между тем ваше общение с другими будет более субъективным, чем обычно. Вы, скорее всего, будете полагаться на свои инстинкты и чувства, а не на свой интеллект.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Поскольку Луна сегодня проходит через один из ваших Денежных Домов, вам легко идентифицировать себя со своим имуществом. Вам понравится быть в окружении того, что вам нравится. Между тем, не реагируйте на тех, кто заставляет вас чувствовать, что вы должны защищаться. Двигайтесь дальше.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Поскольку Луна сегодня в вашем знаке, все немного более эмоционально, чем обычно. Однако Луна находится в вашем знаке два дня каждый месяц и когда это происходит, это также немного улучшает вашу удачу. Почему бы не попросить вселенную об одолжении? Посмотрите, что получится.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня Луна скрывается в вашей карте, что заставляет вас замкнуться и сохранить свои чувства в секрете. Вы не антиобщественны, вам нужно время наедине с собой, чтобы делать то, что вы хотите делать. Возможно, вы захотите изучить мистическую или духовную дисциплину, потому что она вас заинтриговала.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Ваш эмоциональный контакт с другом будет важен для вас сегодня. Вы хотите, чтобы они знали, что они вам нужны и вы надеетесь, что вы им нужны. Вот почему вы будете чувствовать себя защищающим и более поддерживающим, чем обычно.
Если ваш день рождения сегодня
Актер Роберт Дауни-младший (1965), актер и ведущий Дмитрий Нагиев (1967) и поэт-песенник Илья Резник (1938) сегодня делятся вашим днем рождения. Вы игривы, озорны и в то же время прямолинейны и готовы рассказать все как есть. Вы работяга. Теперь вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и занятий спортом.
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