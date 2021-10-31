Ежедневный гороскоп: воскресенье 31 октября 2021

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку сегодня Меркурий танцует с Юпитером, разговоры с партнерами и близкими друзьями будут оптимистичными, информативными и обширными. У всех есть идея! Каждый хочет принять участие в действии! Почему бы не наброситься на идеи, чтобы посмотреть, что произойдет? Каждый может внести свой вклад.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Оставайтесь на ногах, чтобы сегодня можно было отреагировать на меняющиеся социальные планы. Между тем, что-то, что связано с вашим здоровьем, вашим питомцем или вашей работой, будет вас радовать. Это может быть возможностью для вас исследовать сейчас или в будущем. Или, может быть, речь идет о командировках по работе? Возможно, это решение вашей проблемы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня дома могут случиться небольшие перебои в работе. А пока у вас полно творческих идей! Наслаждайтесь играми с детьми, общением и любой возможностью проявить свои творческие таланты. Изучите искусство. Это веселый день, который вам понравится!

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные дискуссии сегодня будут позитивными. Люди могут собираться там, где вы живете, возможно, чтобы обсудить ремонт дома. Или у вас может быть домашнее собрание по другой причине. Между тем, вы открыты для больших амбициозных идей!

Лев (23 июля — 22 августа)

Следите за своими деньгами и активами сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Вы с энтузиазмом относитесь к коротким поездкам, делам и обсуждениям с другими людьми. Ах да, Бог в его небесах и все в порядке с миром.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы чувствуете энтузиазм и воодушевляетесь чем-то, поэтому можете быть импульсивными. Причиной вашего ажиотажа может быть то, что вы довольны финансовыми новостями. Возможно, лучше оплачиваемая работа, прибавка к зарплате или крупный переворот в шоппинге сделают ваш день лучше!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с Юпитером, что способствует позитивному мышлению о будущем. Это отличный день, чтобы строить планы, потому что вы испытываете надежду на то, что вас ждет в ближайшем будущем. Планы на отпуск также могут подать апелляцию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Друг может удивить вас сегодня или вы можете встретить кого-то другого или необычного. Между тем, вы чувствуете беспокойство от волнения, потому что ожидаете чего-то позитивного в своем будущем. Сегодня вы открыты для философских и духовных идей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на то, что вы делаете, потому что у вас может быть неожиданная встреча с начальником, родителем или кем-то из авторитетов (включая полицию). Это идеальный день, чтобы присоединиться к клубу, группе или организации, которая поддерживает ваши идеи, потому что любой вид групповой деятельности будет вам сегодня благоприятен. Вы могли бы заниматься физическим спортом?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы произведете впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, потому что у вас есть большие футуристические и амбициозные идеи. Вы будете эффективны при обсуждении планов с другими странами, иностранными интересами или людьми с разным происхождением. Вы можете работать одновременно в многозадачном режиме.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день для планирования путешествий. Это также отличный день, чтобы строить планы на дальнейшее образование или обучение в средней школе. Некоторые из вас познакомятся с большими идеями в издательском деле, юриспруденции и медицине. Тем временем проверьте банковские реквизиты, чтобы избежать сбоя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дискуссии о совместной собственности, наследстве или о том, как что-то разделить или поделить, пройдут сегодня хорошо, потому что все стороны будут довольны результатами. (Включая вас.) Это хороший день для составления финансовых планов, включающих партнеров или совместные усилия.

Если ваш день рождения сегодня

Автор-исполнитель шансона Александр Новиков (1953) и актриса Раиса Рязанова (1944) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы волевой, проницательный и умный. Вы не только проницательны и настойчивы, но и отважны. Эти качества помогают вам добиваться желаемого и преодолевать препятствия, когда они возникают. Этот год является первым годом девятилетнего цикла, а это значит, что вы можете исследовать множество областей и открывать любую дверь! Вы можете взять на себя роль лидера.