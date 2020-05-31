Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 31 мая 2020

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 2:00 до 8:00 сегодня. После этого Луна движется из Девы в Весы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете восстановить мир с другими, потому что вы находитесь в спокойном, разумном настроении. Надеюсь, что вчерашнее смятение осталось в прошлом. На самом деле, кто-то старше, мудрее или опытнее может дать вам отличный совет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это может быть продуктивный день для вас, потому что вы находитесь в здравом уме. Это означает, что вы готовы делать что-то логическим образом, в дополнение к этому у вас есть настойчивость и энергия, необходимая для успешного выполнения. Хороший день, чтобы сделать вещи!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Многие люди были разочарованы домашним обучением. Следует признать, что сегодня воскресенье, тем не менее, это хороший день, чтобы научить молодые умы чему-то. Это может включать в себя спортивные состязания, музыкальные мероприятия или все, что требует практики, чтобы отточить технику.

Рак (21 июня-22 июля)

Очевидно, что вам не нужно заново изобретать колесо, так почему бы не встать на плечи тех, кто был до вас? Прислушайтесь к совету старшего члена семьи сегодня, особенно по поводу общей собственности, наследства и долга. Сделайте это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете удивить кого-то своим здравым смыслом. В качестве альтернативы, вы можете быть впечатлены тем, как кто-то другой делает вещи на земле. Друзья готовы помочь вам, но вы должны быть открыты, чтобы получить эту помощь, не так ли? Вот как это работает.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Когда речь заходит о финансах сегодня, вы находитесь в практическом, даже скромном настроении. Делая покупки, вы будете покупать только те вещи, которые долговечны и разумны. Авторитетная фигура может быть впечатлена вашим вниманием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Сатурном, что дает вам трезвый и реалистичный взгляд на жизнь. Это также означает, что вы готовы мириться со значительными невзгодами и у вас есть терпение и силы справиться с тем, с чем вы сталкиваетесь. (О боже, я впечатлен.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Исследования за кулисами сегодня дадут отличные результаты, в значительной степени потому, что у вас есть терпение, чтобы выполнить то, что вы ищете. Что бы ни появилось, это принесет вам практическую пользу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Кто-то старше или опытнее будет иметь мудрый совет для вас сегодня. Или, по крайней мере, это будет практический совет. Очень возможно, вы тот человек, который издает мудрость мудреца? В любом случае, разговоры с другими людьми будут практичными и взаимовыгодными. Приятное прикосновение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня люди замечают вас. Не бойтесь, потому что впечатление, которое вы производите на других сегодня – это чувство разумного, бережливого, практичного и мудрого. (Да, иногда это действительно возможно.) Наслаждайтесь хорошей прессой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, вы захотите составить планы будущих поездок сегодня или планы относительно публикации, средств массовой информации или что-то связанное с юридическими вопросами или медициной. В любом случае – это хорошая вещь, потому что пришло время.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы продолжаете иметь много энергии с огненным Марсом в вашем знаке. Сегодня вы добьетесь больших успехов в практических обсуждениях с другими людьми по вопросам общей собственности, наследства, налогов, задолженности или страхования. Это может касаться семейных вопросов. В любом случае, это будет в ваших интересах. (Делайте свою домашнюю работу.)

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Владимир Кузьмин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы ненавидите скучать. Вы ищете приключений, музыки и стимулирующих идей. Теперь ваша очередь на веселый год! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год – время для важного выбора. Выбирайте с умом.