Ежедневный гороскоп: воскресенье 31 июля 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Слава аллилуйя! Это день, наполненный весельем! Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, игровыми мероприятиями с детьми, театром, пикниками, барбекю и развлекательными развлечениями. По иронии судьбы, это хороший день для работы и выполнения дел.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Пригласите друзей и семью на вкусную еду и напитки, потому что это чудесный день, чтобы развлечься дома. (Кто лучше вас накроет на стол?) Это также отличный день, чтобы воспользоваться возможностями, связанными с недвижимостью и способами улучшить свое жилье.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы находитесь в позитивном настроении, поэтому вам понравится общаться с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Это отличный день для короткой поездки и любого нового предприятия. Это также хороший день для подписания контрактов или согласования чего-либо важного. Вам также понравится делать что-то, чтобы улучшить свой дом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Ищите способы увеличить свой доход сейчас или в будущем. (Вы мыслите масштабно!) У вас сегодня дар красноречия, поэтому сегодня удачный день для тех, кто продает, рекламирует, учит, играет или пишет.

Лев (23 июля — 22 августа)

Повезло вам! Солнце в вашем знаке танцует с Юпитером, что дает вам хорошее чувство мира и гармонии со всеми вокруг вас. Сегодня вы чувствуете жизнерадостность и энтузиазм во всем, что делаете. Вы быстро увидите общую картину и многим из вас повезет.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас есть преимущество, потому что Луна в вашем знаке получает поддержку от Марса. Это делает вас напористым, смелым и уверенным в себе! Что бы вы ни делали — вы быстро увидите, что нужно и будете знать, как объединить свои цели с другими. Отличный день для старта проектов!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это популярный день для вас! Вам понравится болтать с другими, потому что вы один из самых общительных знаков зодиака. В частности, групповые мероприятия, такие как занятия, съезды и конференции, будут для вас положительным и обучающим опытом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы производите потрясающее впечатление на всех, отчасти потому, что быстро видите общий порядок вещей. Вы сразу будете знать, что делать в той или иной ситуации. Люди уважают вас, потому что вы выглядите успешным и компетентным (даже если вы так не считаете). Ничто так не приносит успеха, как видимость успеха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте все возможное, чтобы изменить свой распорядок дня сегодня, потому что вам нужны приключения и стимул. Вы хотите расширить свой кругозор! Наслаждайтесь встречами с людьми из разных слоев общества или культур. Путешествуйте, если это возможно. Сделайте что-нибудь, чтобы вы могли узнать новые идеи, концепции и философии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя это чудесный день для обсуждения общей собственности, наследства, богатства и обязанностей, которые вы разделяете с другими, тем не менее, вы хотите уйти. Вам нужна смена обстановки! (Обратите внимание, что ваши обсуждения с другими будут решены в вашу пользу.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с близкими друзьями, партнерами и супругами сегодня суперпозитивны! Люди счастливы и гармоничны друг с другом. Вы также будете хорошо работать с партнером сегодня, особенно если то, чем вы занимаетесь, связано с поездками или взаимодействием с иностранными интересами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Связанные с работой поездки вероятны для многих из вас. Для тех из вас, кто сегодня работает, это приподнятый, позитивный день! Вы будете практичны и заинтересованы во всем, что делаете. Вам помогут люди. Партнерские отношения будут укрепляться общими идеями.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Эдита Пьеха (1937) и хоккеист Евгений Малкин (1986) разделяет с вами сегодня день рождения. Вы харизматичная личность. Вы прирожденный лидер, прямой и трудолюбивый, поэтому люди готовы следовать за вами, плюс, вы делаете свою домашнюю работу, прежде чем прыгать к чему-либо. Это год, который принесет вам награды и признание. Ожидайте продвижения по службе, похвал и признания, которых вы заслуживаете. Браво!